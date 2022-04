ITAPORÃ-MS (Correspondente) – Empresário de 54 anos é preso após comprar R$ 5 mil em carnes com cheques sem fundos. O caso aconteceu na última sexta-feira (1) no município. O dono do açougue procurou a Delegacia de Polícia relatando o golpe. Ele disse que o autor comprou as carnes e pagou supostamente com cheques à vista, mas na tentativa de compensar, percebeu que os cheques não tinham fundos. O comprador tentou fazer uma nova compra, pedindo que a vítima entregasse as carnes no pátio de uma universidade, em Dourados (MS). O proprietário da casa de carnes relatou que não conseguiria e seguiu com a negociação, sem falar dos cheques não compensados.

Segundo a vítima, o empresário disse ser dono de um hotel em Dourados e de um sítio em Itaporã. O suspeito então combinou de buscar as carnes na cidade e foi até Itaporã com a filha, em uma camionete Hilux. A prisão em flagrante foi realizada no momento que as carnes eram carregadas.

O caso foi registrado como estelionato na Delegacia do município. A carne foi apreendida e devolvida ao açougue.