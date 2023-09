Empresário é preso com arsenal de guerra em Jardim. Investigações levaram ao paradeiro do acusado de teor sexual com uma garota de 12 anos via WhatsApp. A mãe o denunciou após descobrir as mensagens trocadas. Em sua casa foram apreendidos várias armas de fogo, acessórios. armas de longo calibre de uso restrito e mais cinco mil munições. No seu comércio houve a apreensão de produtos falsos. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Máximo Romeiro.