O proprietário de uma fazenda, localizada no município de Coxim, a 27 km da cidade, realizou em sua propriedade o desmatamento em área de vegetação nativa sem a licença ambiental e foi autuado hoje (28) pela manhã, por Policiais Militares Ambientais de Coxim. O desmatamento fora detectado por técnica de sobreposição de imagem de satélite, em análise multitemporal e ocorreu entre os dias 30/03/2016 a 1/10/2017.

A autuação ocorreu durante fiscalização na propriedade rural, cuja a área desmatada de 103,73 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado foi aferida com uso de GPS. Os Policiais também utilizaram drone para a caracterização do uso atual do solo na área da supressão vegetal. No local já havia plantio de pastagem e criação de gado bovino. A madeira proveniente da vegetação desmatada não se encontrava mais no local. As atividades foram interditadas.

O infrator (35), residente em São Paulo (SP), foi autuado administrativamente pelo desmatamento e foi multado em R$ 103.730,00. Ele também responderá por crime ambiental com pena de três a seis meses de detenção. O autuado ainda foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.