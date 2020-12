O fato ocorreu no último domingo(29), na Vila Piratininga, em frente da casa do acusado, o empresário Rosivaldo Pereira Vieira (41). Nesta Sexta-feira, ele se apresentou a polícia, levou a arma do crime, pistola .380, e contou que matou os dois jovens, de 21 e 23 anos, em legitima defesa. Explicou que acontecia uma festa em sua casa, foi quando um dos seus convidados chegou em desespero, perseguido e agredido pelas vítimas, que estavam armados. Imaginou que se tratava de assalto, e diante das circunstâncias, teve que disparar contra os dois homens, identificados como Gabriel de Souza Silva (21) e Maykon Cezarin da Silva (23).

Após ser ouvido, na Delegacia do Piratininga o acusado foi liberado. Conforme a polícia, a arma tinha registro. A Polícia Civil investiga o que de fato aconteceu, pois, há informações que houve desentendimentos entre os envolvidos no trânsito. Conforme testemunhas, o empresário era quem estava sendo perseguido pelos rapazes até a residência dele, foi quando teria pego a arma e atirou nos três, um deles, Maycon Cezarin, morreu no local. Os outros teriam fugiram para a mata. Pela manhã o corpo de Gabriel foi encontrado na mesma rua, dois quilômetros do local do crime. A terceira pessoa que estaria com a dupla ainda não foi localizada.