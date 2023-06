Empresário tem caminhonete roubada na fronteira

Empresário tem caminhonete Chevrolet S10 roubada enquanto dormia sob efeito de remédios de dentro de sua casa em Ponta Porã. O invasor forçou a porta lateral da cozinha, adentrado a residência e se apossado das chaves do veículo.

De acordo com a vítima, o roubo aconteceu enquanto todos da casa dormia, sob efeito de remédios. Além das chaves do veículo, o ladrão levou o controle do portão e outras chaves que estavam dentro da caminhonete.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ponta Porã como furto de veículos. Até o momento, a caminhonete não foi localizada.