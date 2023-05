Encadeamento Produtivo Sebrae coopera no aumento da competitividade de empresas rurais

Esses são alguns dos resultados obtidos pela realização de capacitações e consultorias Sebrae ao longo do último ano que constam no Relatório de Gestão 2022 do programa, elaborado pelo Sebrae/SC. Nesse período foram beneficiadas 1.600 empresas rurais.

As ações executadas estão fundamentadas nos objetivos estratégicos do Sebrae em desenvolver o empreendedor do futuro, elevar a competitividade e produtividade dos pequenos negócios, promover um relacionamento acessível, integrado, resolutivo, ágil e transformador.

A meta proposta no Convênio Sebrae Aurora para 2021 e 2022 era de aumentar em 20% o índice de competitividade dos pequenos negócios participantes do programa até 31 de dezembro de 2022, mas esse valor foi superado e atingiu a marca de 29%. Através de pesquisa realizada junto aos participantes do curso Sebrae No Campo – Gestão da Qualidade, no período de 2021 e 2022, obteve-se a média das respostas dos empresários rurais. Em um primeiro levantamento, realizado no início da capacitação, 51,6% dos empresários rurais apresentavam ações para implementar a competitividade, em uma segunda avaliação, com o mesmo grupo, esse índice subiu para 66,53%.

“Ao elevar o índice de competitividade dos pequenos negócios promovemos o desenvolvimento e a evolução na gestão para que se tornem sustentáveis, transformem recursos em valor e gerem benefícios para a sociedade”, destacou a analista de projeto do Sebrae/SC, Joselita Regina Tedesco Zanella ao reforçar a importância desse indicador na promoção do desenvolvimento de territórios.

O programa está estruturado de maneira a priorizar o empreendedor rural, ou seja, auxiliá-lo a aprimorar a gestão das propriedades. O Encadeamento Produtivo oportuniza conhecimentos e técnicas para melhorar a organização do empreendimento, na avaliação de oportunidades e na inserção de inovações. Também oferece informações necessárias para o produtor realizar as análises, avaliar os problemas e identificar as soluções. A iniciativa é promovida com produtores rurais vinculados à Aurora Coop e suas cooperativas filiadas.

COMPARATIVO DE DESEMPENHO

O programa também auxiliou na evolução do desempenho dessas empresas rurais quanto aos resultados esperados pela Aurora Coop ao assinar o convênio com o Sebrae.

No setor de bovinocultura leiteira foi reduzido o número de animais portadores de alelos para doenças genéticas de 21% para 7,5% em um rebanho de 2.240 animais. Outro dado importante foi a redução da contagem de células somáticas (CCS) de 26% para 5,4% e o aumento no teor de sólidos de 10% para 13,82%.

Joselita explica que esses valores correspondem à média das análises efetuadas no rebanho leiteiro avaliadas durante a consultoria tecnológica em morfometria do Sebraetec e no Modelo Genético Aurora (MGA), nos anos 2021 e 2022. “O objetivo foi realizar a leitura do código genético para avaliar fertilidade, vida produtiva, produção de leite, volumes e percentuais de sólidos, doenças recessivas, genes deletérios e outras 90 características que evidenciaram os pontos fracos e fortes do rebanho”, comenta.

Na suinocultura melhorou a conversão alimentar dos animais que passou de 2,92 para 2,87 e diminuiu a mortalidade de 2,21 para 2,04. Na avicultura de corte melhorou a conversão alimentar que passou de 1,72 para 1,69 e aumentou o ganho de peso que era de 24,67 para 25,48. Nessas duas cadeias produtivas o levantamento foi feito com 739 empresários rurais participantes do curso Sebrae No Campo – Gestão da Qualidade, no período de 2021 e 2022.

As ações na suinocultura e avicultura contribuíram para uma melhor gestão da empresa rural que, a partir da análise de custos e ganhos, permite aos empresários buscar melhores alternativas e correções necessárias para aprimorar os resultados na conversão alimentar, ganho de peso e redução da mortalidade.

CAPACITAÇÕES

Em 2022, participaram do Propriedade Rural Sustentável Aurora (PRSA) 276 empresas rurais, sendo que 251 foram certificadas. A empresa rural classificada como sustentável recebe incentivos cooperativistas, agregação de valor ao seu produto e maior participação nos lucros.

No Diagnóstico Energético participaram 263 empresas rurais. A iniciativa tem como objetivo avaliar as condições das instalações elétricas nas empresas rurais, conscientizar os produtores sobre os riscos que o mau uso e a falta de cuidados com as instalações elétricas representam à família, aos animais e às estruturas da propriedade.

PARCEIROS

O Encadeamento Produtivo Aurora é desenvolvido em Santa Catarina com as parcerias do Sebrae, Senar, Sescoop, Sicoob, Cooperalfa, Itaipu, Auriverde, Coolacer, Copérdia, Caslo, Cooper A1, Coopercampos e Coopervil. No Rio Grande do Sul, conta com a parceria do Sebrae, Sicredi, Cooperalfa, Cooper A1, Coopercampos e Copérdia. No Paraná participam o Sebrae, a Cooperalfa, a Copérdia e a Cocari e, no Mato Grosso do Sul, Sebrae, Cooasgo e Cooperalfa.