Encerra dia 31 de julho o prazo para submissão de projetos para Consórcio Pesquisa Café

O prazo para a submissão de projetos de pesquisa para a Chamada Geral nº 22/2024 se encerra na próxima quarta-feira (31/7). Pesquisadores de todo o Brasil podem submeter propostas a serem apreciadas e apoiadas pelo Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café. Ao todo, R$ 40 milhões foram destinados a esse edital a partir do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Em caso de dúvidas ou dificuldades no envio, escreva um e-mail para suporte.concafe@embrapa.br.

Os projetos devem contemplar propostas para os nove desafios de inovação descritos em ordem de prioridade no chamamento. São eles:

1. “Reduzir os impactos negativos causados por estresses bióticos e abióticos que acometem os cultivos de café”.

2. “Reduzir o uso de água nos sistemas de produção e viabilizar a reutilização das águas residuárias geradas na pós-colheita”.

3. “Viabilizar produtos alimentares e não-alimentares a partir de cafés impróprios para o consumo, de resíduos de beneficiamento e de coprodutos de café”.

4. “Viabilizar novos insumos biológicos, práticas e processos agropecuários que promovam crescimento vegetal, manejo fitossanitário e o equilíbrio ecológico nos diferentes sistemas de produção de café”.

5. “Desenvolver métodos analíticos para identificação da natureza e do percentual de impureza na composição do café torrado e moído para consumo”.

6. “Ampliar a variabilidade genética nos programas de melhoramento das principais espécies comerciais de café com foco nas diferentes regiões produtoras do Brasil”.

7. “Prover soluções tecnológicas que contribuam para a transformação digital na cafeicultura”.

8. “Incrementar a adoção de sistemas integrados de produção de café, visando à mitigação dos efeitos negativos relacionados a mudanças climáticas, possibilitando o atendimento ao plano de agricultura de baixa emissão de carbono em apoio a serviços ambientais”.

9. “Viabilizar a mecanização de lavouras de café arábica de montanha e a mecanização da colheita de café canephora”.



Sobre o Consórcio Pesquisa Café

Coordenado pela Embrapa Café, o Consórcio Pesquisa Café tem como missão promover a conjugação de recursos humanos, físicos, financeiros e materiais das instituições consorciadas, e a captação de recursos adicionais para viabilizar o desenvolvimento dos projetos de pesquisa executados no âmbito do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café – PNP&D/Café.