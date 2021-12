A oportunidade de encerrar 2021 com chave de ouro, fazendo o bem e salvando vidas é nesta sexta-feira (31). Na véspera do Ano Novo, o Hemosul Coordenador funciona com horário reduzido, das 7h às 12 horas e retomará o atendimento na segunda-feira (3), com o horário normal.

“Nós temos uma preocupação maior no período de fim de ano, pois as doações caem bastante com as viagens e festas, mas também temos aumento nos acidentes e demanda de distribuição de sangue. Então, nós pedimos para aqueles que ficaram na cidade, que venham doar sangue. Você pode salvar até quatro vidas com uma única doação”, pede a Coordenadora Geral da Rede Hemosul MS, Marli Vavas.

A instituição alerta para a necessidade de todas as tipagens sanguíneas, principalmente O- e O+ que estão bem abaixo do necessário para atender os hospitais do estado. O estoque estratégico de O- está apenas com 28% do necessário e o O+ com 55%.

Serviço

Hemosul Coordenador está localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 1304, centro.