Encontro dos Detrans em MS é concluído com inovação tecnológica e ações para ampliar segurança no trânsito

Com três dias de fóruns, painéis temáticos, minicursos, palestras e reuniões com diretores, técnicos e colaboradores que trabalham com o sistema público de trânsito em todos os estados do Brasil, o 77° Encontro Nacional dos Detrans, realizado em Campo Grande – entre os dias 30 de agosto e 1° de setembro, foi concluído com grandes avanços.

Durante o encontro foram firmados acordos importantes. Na abertura, a assinatura do termo de cooperação inédito no País, entre o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) prevê a retirada de restrição judicial nos processos cíveis de competência da justiça estadual.

Pioneira no Brasil, essa cooperação entre os órgãos sul-mato-grossenses vai desburocratizar e agilizar o leilão de mais de 2.630 veículos apreendidos que estão com restrição judicial. Diversos estados, como o Rio Grande do Norte e Goiás, demonstraram interesse em utilizar o termo como referência para implementar o mesmo sistema.

Outro encaminhamento foi a assinatura de um termo de cooperação técnica-científica com o Instituto VIA e o Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito visando ações coordenadas entre as instituições para desburocratizar, dar mais transparência e legalidade nos serviços prestados pelos Detrans de todo o País.

Para o presidente da Associação Nacional dos Detrans e presidente do Detran do Rio Grande do Norte, Jonielson Pereira de Oliveira, o encontro foi marcado com grandes avanços sejam tecnológicos ou para a padronização do atendimento e serviços no Brasil. “Um dos encaminhamentos feito aqui foi a possibilidade de padronização das vistorias em todo Brasil, melhorias na formação do condutor, inclusive com fóruns com a equipe técnica dos Detrans debatendo o assunto. E destaco aqui a tecnologia adotada pelo Detran-MS que hoje tem um atendimento híbrido com 95% dos seus serviços de forma digital, foi apresentado um novo totem de atendimento, que inclusive, se preocupa com a acessibilidade. Então, isso é qualidade no atendimento e o Detran-MS está de parabéns por essa contribuição”.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, Mato Grosso do Sul tem sido um bom exemplo, seja com tecnologia ou com educação no trânsito buscando a redução de acidentes. “Foi um encontro excepcional, técnico de muita importância para todos. A troca de experiência, faz com que além de mostrar o que está dando certo, vai copiando e aprendendo com os outros Detrans, uma forma de melhorar o nosso. Lançamos aqui um totem diferenciado no atendimento, com acessibilidade e inteligência artificial, além de mostrar a qualidade das nossas agências de atendimento”.

Rudel também destacou a preocupação de todos os envolvidos com a preservação da vida no trânsito. “Os Detrans, as Agências Municipais de Trânsito, a Secretaria Nacional de Trânsito e os conselhos estaduais, estão todos preocupados em reduzir o número de acidentes e isso se faz com sinalização como o Mato Grosso do Sul está fazendo. E investindo em educação para o trânsito, outro quesito que nosso Estado tem se destacado e ganhado prêmios nacionais de educação para o trânsito. Temos que achar uma forma de agir com firmeza e foco na redução de acidentes”.

Na pauta da reunião realizada entre o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão e os dirigentes estaduais no primeiro dia do encontro, foram abordadas questões sobre legislação e segurança no trânsito, formação de condutores, além de outros assuntos.

A cidade Foz do Iguaçu, no Paraná, é o próximo destino escolhido para sediar o 78° Encontro Nacional. “O evento em Mato Grosso do Sul foi muito bom, muito produtivo e enriquecedor. Fomos muito bem recepcionados nessa cidade maravilhosa que é Campo Grande. Saímos daqui contentes e com a responsabilidade de receber todo esse time de colaboradores em Foz do Iguaçu entre os dias 21 e 24 de novembro, que vai ser o último evento de 2023”.

No espaço onde aconteceu o evento, várias empresas divulgaram os produtos que facilitam, agilizam e geram mais segurança no trânsito, além de inovações tecnológicas para educação no trânsito.

Confira aqui a galeria de imagens do evento.

Leia mais:

Modelo de integração, Detran-MS formaliza cooperação para leiloar mais de 15 mil veículos

Rodrigo Maia, Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued