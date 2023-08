Encontro Nacional dos Detrans começa nesta quarta-feira em Campo Grande

Campo Grande é palco do 77° END (Encontro Nacional dos Detrans). A abertura será nesta quarta-feira, às 14h, no Bioparque Pantanal. Até sexta-feira (1°) dirigentes de todo Brasil estarão em Campo Grande para debater questões relacionadas as políticas públicas para o trânsito.

Durante a abertura, será assinado um termo de cooperação entre o Governo do Estado, Detran-MS (Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul) e TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) que prevê a racionalização do procedimento de retirada de restrição judicial/Renajud pelo Detran-MS.

A programação seguirá nos dias 31 de agosto e 1° de setembro, no Centro de Convenções do Hotel Deville Prime, com a realização simultânea de painéis, palestras e os fóruns da Lei Seca, assessorias de comunicação, habilitação e Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito).

Na pauta estão temas relacionados ao trânsito e sua legislação, além de tecnologias e soluções aplicadas nas mais diversas áreas do setor. O evento reunirá diretores dos Departamentos Estaduais de Trânsito, autoridades locais, técnicos da área de trânsito.

O 77° END é promovido pela AND (Associação Nacional dos Detrans) em parceria com o Detran-MS (Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul).

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS



Foto: Bruno Rezende

ATENÇÃO IMPRENSA: O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, e autoridades ligadas à Associação Nacional dos Detrans concedem entrevista às 13h30, no Bioparque Pantanal.