Encontro promoverá a internacionalização da economia criativa de Mato Grosso do Sul

A Superintendência de Economia Criativa e Políticas Integradas de Mato Grosso do Sul, em colaboração com o Escritório Estadual de Relações Internacionais, o Sebrae/MS (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul) e a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos), promoverá um evento, no dia 12 de junho, voltado à internacionalização da economia criativa do Estado.

O encontro abordará os principais mecanismos para que empresas de setores como audiovisual, artesanato, artes plásticas, cinema, design e música possam exportar seus produtos para outros países.

Este evento é uma continuação do Programa “MS+Criativo”, iniciado no segundo semestre do ano passado pela Superintendência de Economia Criativa. O programa visa desenvolver estratégias para impulsionar a presença de produtos criativos locais no mercado internacional e fortalecer ambientes criativos, destacando o Pantanal e a Rota Bioceânica como destinos turísticos internacionais que refletem a cultura e a identidade do estado.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, enfatiza a importância do evento. “Este evento é crucial para mostrar ao mundo a riqueza e a originalidade da criatividade sul-mato-grossense. Queremos destacar a capacidade dos nossos artistas e empreendedores de competir no cenário internacional e valorizar nossa cultura além das fronteiras”.

Rita Albuquerque, coordenadora de Competitividade da ApexBrasil, participará do evento para explicar como a agência pode ajudar empresas do estado a exportar. “A ApexBrasil oferece diversos programas de suporte a micro e pequenas empresas interessadas em vender para o exterior, organizando feiras internacionais e rodadas de negócio para conectar negócios brasileiros a compradores estrangeiros”, destaca Rita.

Decio Coutinho, Superintendente de Economia Criativa, demonstra entusiasmo com o evento. “Para o Mato Grosso do Sul, essa é uma oportunidade de abrir novos caminhos e mercados para nossa economia criativa.”

O evento será realizado na sede do Sebrae/MS, localizada na Av. Mato Grosso, 1661, em Campo Grande, com início às 8h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio deste link.

Programação do evento:

8h30: receptivo/credenciamento

9h: abertura

9h05: falas institucionais (ApexBrasil, Governo do Estado, Sebrae)

9h20: Escritório Estadual de Relações Internacionais

9h40: Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura

10h: Sebrae/MS

10h20: apoio a empresas de economia criativa com interesse em exportar/internacionalizar

10h40: case de sucesso

11h: perguntas/fechamento