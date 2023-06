Encontro regional em Bonito nesta terça-feira vai definir as prioridades da cidade no PPA

O terceiro encontro regional para discutir o PPA (Plano Plurianual) vai acontecer nesta terça-feira (27) em Bonito. O evento será uma oportunidade da população, autoridades e lideranças indicarem as prioridades da cidade para os próximos quatro anos. Com este planejamento será feita as políticas públicas do Estado.

O evento vai acontecer na Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira, a partir das 13h30. Além das demandas de Bonito, também podem ser apresentadas propostas para as cidades de Bela Vista, Bodoquena, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho, que fazem parte da região.

O Governo do Estado está realizando uma série de encontros regionais para discutir a elaboração do PPA, que define o rumo estratégico e o planejamento do Estado nos próximos anos. Com estas informações poderá atender os principais anseios da sociedade, tendo este contato direto com a população.

O PPA é importante para o planejamento e gestão das políticas públicas, permitindo maior transparência, participação da sociedade e eficiência na alocação de recursos públicos. O Plano é um instrumento de planejamento governamental que define as prioridades e diretrizes de ações do governo para o período de quatro anos e uma das suas etapas é a escuta social.

Ao todo serão sete encontros regionais para discutir o documento. Três Lagoas e Dourados já receberam o evento e depois de Bonito, as discussões seguem para as cidades de Coxim, Corumbá, Naviraí e Campo Grande.