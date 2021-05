Durante dois dias colaboradores da assistência em saúde dos dez hospitais componentes da rede Cassems debateram assuntos voltados para a gestão da qualidade no atendimento hospitalar e segurança do paciente.

O Hospital Cassems de Campo Grande, por meio da sua equipe de Qualidade, coordenou o 1º Webnário de Gestão da Qualidade Hospitalar e Segurança do Paciente no intuito de iniciar um grande movimento para padronização de tarefas e processos assistenciais em todas as unidades hospitalares da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul. “O nosso objetivo é fazer com que todas as unidades hospitalares da Cassems falem a mesma linguagem”, explica a coordenadora do setor de Qualidade do Hospital Cassems de Campo Grande, enfermeira Carolina Weber Prieto Leite.

O evento, que teve configuração virtual por conta das medidas de biossegurança exigidas pela pandemia da Covid-19, abordou temas como a identificação dos pacientes, higienização das mãos, segurança medicamentosa, parto humanizado, protocolos de transporte interno de pacientes. “Com a homogeneização dos processos assistenciais, a comunicação entre as equipes profissionais e a continuidade do cuidado ao paciente também são facilitados”, completa a enfermeira Andreza Pires de Camargo, responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Cassems de Campo Grande.

A participação da diretora do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), Alexia Costa, foi um dos pontos altos do encontro e proporcionou aos profissionais da assistência hospitalar uma visão geral dos preceitos do programa World Alliance for Patient Safety (Aliança Mundial pela Segurança do Paciente), instituído pela Organização Mundial da Saúde, em 2004, com o intuito de organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e mitigar os eventos adversos relacionados ao cuidado de saúde.