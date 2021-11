Nada melhor que aproveitar o encerramento de um ciclo e o início de outro para realizar mudanças na vida. Entre elas, uma se destaca para muitos sul-mato-grossenses: o desejo de colocar as contas em dia. Pensando nisso, a Energisa decidiu oferecer, neste mês de novembro e em dezembro, uma nova oportunidade para os clientes quitarem seus débitos de energia com condições de pagamento diferenciadas. A iniciativa é válida para todos os clientes das 11 concessionárias do Grupo: Paraíba, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Entre as opções facilitadas de pagamento está o desconto de até 40% para quem estiver com mais de 180 dias em atraso e puder quitar seus débitos à vista. Quem não puder pagar dessa forma, tem a opção de parcelar o valor no cartão de crédito em até 24 vezes. “A Energisa quer facilitar a vida dos clientes e está analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível, nosso objetivo é que todos os clientes possam negociar para iniciar o ano sem nenhuma dívida”, reforçou o coordenador de Serviços Comerciais da Energisa MS, Jonas Ortiz.

Durante a campanha, o índice de correção monetária utilizado na negociação será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que vem tendo reajustes mais baixos. Assim, além de impactar menos no valor final da dúvida atualizada, a concessionária garantirá descontos mais altos que nos anos anteriores, facilitando, ainda mais, a negociação.

As condições especiais da campanha são voltadas a todos os clientes das distribuidoras da Energisa: Residencial, Residencial Baixa Renda, Rural, Comercial e Industrial. Interessados que estejam com uma ou mais contas em atraso podem entrar em contato pelos canais digitais de atendimento da empresa, sem precisar sair de casa. É preciso ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG).

Além de todas as condições facilitadas, os clientes que negociarem seus débitos e pagarem pelo aplicativo da conta digital Voltz, fintech do Grupo Energisa, ainda receberão R$ 10 de volta (cashback). Para abrir uma conta Voltz, o primeiro passo é baixar o aplicativo, disponível para iPhone e Android e, em seguida, realizar o cadastro. Após a abertura, que dura em média 3 minutos, já é possível realizar as transações disponíveis pelo aplicativo, e o cartão é enviado para o endereço fornecido no cadastro.

Como negociar

Para agilizar o processo de negociação, o cliente pode acessar o link que dá acesso direto à GISA, clicando aqui .Se preferir, o cliente também pode negociar seus débitos pelo site. Para tanto, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. Já no APP Energisa On, é só clicar no ícone Parcelamento. Outra facilidade é o pagamento de faturas de energia por Pix, que já está disponível para todos os clientes.