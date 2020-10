Ações de eficiência energética vão proporcionar mais economia para a instituição

A Energisa, responsável pelo fornecimento de energia elétrica para 74 municípios no estado, finalizou as melhorias nos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração na entidade Obras Sociais Francisco Thiesen – Thiesen/MS. Além dessa iniciativa, a concessionária também realizou a troca de computadores na instituição. Com investimento de aproximadamente R$ 80 mil, a substituição dos equipamentos teve início em 17/08/2020 e foi concluídas no dia 09/10/2020.

As Obras Sociais Francisco Thiesen é uma escola com ensino regular que atende 200 crianças em tempo integral, além de executar projetos sociais na periferia de Capital. Desde 1996, quando foi fundada até os dias de hoje, realiza cerca de 2 mil atendimentos sociais/dia.”Quero agradecer a parceria da Energisa com a instituição, pois a substituição desses equipamentos trará uma grande economia quando retornarmos às aulas presenciais. E os computadores, com certeza irá proporcionar mais conhecimento dos nossos professores e alunos por meio do acesso à tecnologia, ressalta” José Carlos Rosa, presidente das Obras Sociais Francisco Thiesen.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética, da Energisa, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que prevê a substituição de equipamentos antigos por novos, aptos ao consumo mais eficiente de energia elétrica. Um exemplo está na troca de lâmpadas e luminárias tradicionais pelas de alta eficiência, que gastam menos e duram mais.”Poder colaborar com uma instituição que proporciona educação tanto social quanto cultural, é uma gratificação para a nossa Companhia”, garante Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa.

Na Obras Sociais Francisco Thiesen, foram substituídas, ao todo, 80 luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de LED de alta eficiência, 6 equipamentos de ar-condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar-condicionado eficientes, 2 equipamentos de refrigeração antigos e 4 unidades de freezer por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia, além de 10 computadores.