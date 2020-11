Clientes com fatura de energia em atraso podem parcelar os débitos de 09 a 13 de novembro

De 09 a 13 de novembro, os clientes que tiverem contas de luz em atraso podem encerrar o ano com os débitos quitados. A Energisa, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), oferece oportunidades diferenciadas de negociação para terminar o ano sem o nome negativado e evitando cortes de energia.

A concessionária de energia é umas das empresas a aderir à campanha de recuperação de crédito Nome Limpo, que possibilita o recebimento e regularização dos créditos perdidos, contribuindo para o aquecer a economia local próximo as compras de Natal.

A Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes que podem optar por outras formas facilitadas de pagamento com entrada reduzida, descontos e flexibilização das parcelas. Os clientes serão informados pela ACICG via e-mail, telefone, SMS e também por carta.

“Estamos praticamente dizendo adeus para este ano atípico e desafiador e queremos que nossos clientes também se despeçam de suas dívidas para começar 2021 mais aliviados. As negociações serão feitas de acordo com o perfil e a situação do débito de cada cliente, portanto é importante que compareçam para conhecer as nossas condições de parcelamento”, explicou Jonas Ortiz, coordenador Comercial da Energisa.

O atendimento será feito de 09 a 13 de novembro na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande – Rua 15 de novembro, nº 390 Centro Campos Grande MS, das 8h às 18h.