Energisa realiza mutirão para negociação de débito até sexta

A Energisa informou que as negociações de débitos da conta de luz seguem até o dia 18. O parcelamento da fatura pode ser feito em até 24 vezes para todos os clientes. A campanha que começou em julho, segue até esta sexta-feira (18).

De acordo com a empresa, a negociação de dívidas pode ser feita de forma digital, sem necessidade de deslocamento do cliente até uma agência, a qualquer hora do dia, apenas usando o celular, tablet ou computador.

Clientes da concessionária que estão com uma ou mais contas em atraso podem efetuar o parcelamento da dívida em até 24 vezes no boleto ou cartão de crédito ou à vista, com desconto. A campanha é voltada a todos os clientes.

Quem prefere o atendimento da Gisa/Whatsapp, pode acessar selecionar o Estado e depois a opção Parcelamento. No site o serviço está disponível na Agência Virtual, na opção Negociar Dívida. Por fim, quem preferir usar o aplicativo Energisa On, é só clicar no ícone Parcelamento. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).