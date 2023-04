Enfermagem faz contraproposta para prefeitura e ameaça greve em caso de descumprimento

O Sindicato dos Trabalhadores em Enfermagem do Município de Campo Grande (SINTE/PMCG) rejeitou proposta da prefeitura e apresentou novo documento com anseios da categoria, avisando que voltará a fazer greve caso o acordo não seja cumprido. A proposta, enviada nesta quinta-feira ao Município, tem as seguintes condições:

A) Quanto ao aumento do auxílio alimentação com acréscimo do valor de R$ 100,00 para Enfermeiros e R$ 106,00 para Técnicos de Enfermagem pede-se a imediata implementação;

B) Quanto a alteração da LC 376/2020, a categoria, decidiu por unanimidade que admite apenas que seja implantado o piso nacional como referência inicial “letra A”, “terceira classe” tanto para Enfermeiros como para Técnicos de Enfermagem, mantendo-se as progressões conquistadas por mais de décadas de lutas e de existência da enfermagem do municipal, sendo o mínimo que se pede já que o Piso Nacional será custeado com recursos advindos da União Federal.

No documento entregue à prefeitura a categoria afirma que a gestão tem quebrado palavra empenhada e descumprido ordem judicial, citando prazo até 15 de março para que a prefeitura pagasse a insalubridade e gratificação por trabalho em horário noturno.

A categoria informa que, caso a prefeitura não atenda ou responda ao pedido, poderá fazer nova greve. “Havendo persistência e recalcitrância em não atender as ordens judiciais, ou mesmo diante de nova ruptura da palavra empenhada, ou ainda no silêncio quanto ao prazo para manifestação plasmado nesta missiva, a categoria se reservará a deflagrar novo movimento grevista. Crentes em Deus, e confiando ainda que a gestão possa ter hombridade nos pactos firmados é que aguardamos o breve retorno deste”, diz o documento.

Greve interrompida

No dia 27 de fevereiro, o desembargador Paschoal Carmello Leandro atendeu pedido da Prefeitura de Campo Grande e derrubou a greve da enfermagem, estabelecendo multa de R$ 10 mil por dia de descumprimento.

Na ocasião, o desembargador alegou que no movimento grevista não atendeu as exigências mínimas dos requisitos legais. Além disso, considerou que a paralisação dos serviços de atendimento da população acarreta prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação na medida em que coloca em risco a saúde daqueles que eventualmente necessitarem de assistência por conta de enfermidade que forem acometidos.

Pascoal Carmello justificou ainda ser dever dos profissionais da categoria dedicarem da melhor forma seus conhecimentos e habilidades para garantia do direito à saúde assegurado na Constituição Federal.

“Posto isso, em cognição sumária, própria da medida pleiteada, concedo a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do movimento grevista perpetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem do Município de Campo Grande-SINTE/PMCG, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do não pagamento aos servidores dos dias de paralisação dos serviços”, decidiu.

Na ação declaratória de ilegalidade a Procuradoria pediu fim da greve, sob pena de multa de R$ 200 mil, ressaltando três pontos que inviabilizaria o protesto dos servidores:

I – Deflagração da greve por tempo indeterminado, estando ausente o tempo de duração da greve;

II – Não esgotamento da via de negociação, ainda mais por se tratar de serviços essenciais à saúde;

III – Ausência de definição do quantitativo mínimo de servidores em cada unidade, em comum acordo com o Município (Art. 11 da Lei 7.783/1989), que permanecerão executando suas atividades, para manutenção do serviço de caráter essencial de necessidades inadiáveis.

A procuradoria cita ainda o fato de a prefeitura estar com 57% da receita comprometida com pagamento de pessoal, quando o recomendado por lei é 51,3% e recorda decisão do próprio Tribunal de Justiça, que no ano passado interrompeu a greve dos professores.

Foto: Divulgação/Sinte

