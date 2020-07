As enfermarias convencionais situadas no quarto andar da Santa Casa de Campo Grande começaram, desde o mês de maio, a ser revitalizadas para trazer mais conforto aos pacientes. Com previsão de término para o final do mês de julho, quatro das 13 enfermarias já foram entregues. Ao todo, 39 leitos terão seu espaço físico modernizado pelo projeto.

Pensando no bem-estar, conforto e segurança dos pacientes e acompanhantes foi feita a substituição de pisos, pinturas em geral com instalação de mobílias reformadas, troca de louças, metais sanitários, entre outros. Com a alta taxa de ocupação hospitalar, a revitalização dos espaços é realizada quarto a quarto de forma a não comprometer o atendimento nas enfermarias. O investimento necessário está sendo custeado por doações de diversos segmentos, arrecadado pelo setor de Captação de Recursos do hospital junto com a Associação dos Amigos da Santa Casa (AASC).

O presidente do hospital, Heber Xavier, explicou que a intenção da nova diretoria corporativa é dar ênfase também na qualidade do ambiente hospitalar com mudanças nas instalações que reflitam no tratamento à saúde de todos que transitam na instituição. “Todo o projeto foi pensando em contribuir no tratamento e na recuperação dos pacientes internados no hospital, mas isso só foi possível devido a ajuda de pessoas e empresas que entenderam a necessidade de disponibilizarmos um ambiente confortável e humanizado”, comentou o presidente.

A arquitetura do complexo hospitalar da Santa Casa tem passado por um processo de transformação em diversos setores nos últimos anos, a expectativa da diretoria corporativa é dar continuidade aos projetos de revitalização para que mais alas sejam modernizadas em favor do melhor atendimento à saúde dos sul-mato-grossenses.