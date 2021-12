Duas mulheres, de 31 e 42 anos, foram levadas para delegacia na manhã desta quarta-feira (29), em Campo Grande, após entrarem em luta corporal por questões do pagamento da conta de energia.

Segundo o Boletim de Ocorrência, as mulheres são enteada e madrasta, e moram em casas uma de frente para a outra.

Porém, a conta de energia das duas casas está no nome da madrasta. De acordo com ela, a filha do marido não tem pagado os débitos de energia, gerando as discussões.

Na manhã dessa quarta-feira, a mulher foi até a casa da outra e desligou o padrão de energia. Após um bate boca, elas entraram em vias de fato, sendo necessário acionar a Polícia para conter os ânimos.

Quando os agentes chegaram, separaram as acusadas e as levaram para a Delegacia. Ambas ficaram muito machucadas por conta das agressões.

O caso foi registrado na Depac Cepol.