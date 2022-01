Rapaz, de 16 anos, foi apreendido na manhã desta quarta-feira (12) após tentar matar a facadas seu padrasto, de 30 anos, no Jardim Morenão em Campo Grande.

A vítima recebeu uma facada na região do tórax e recebeu atendimento ainda no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações) foram acionados para iniciar o caso que entrou como homicídio na forma tentada. O suspeito, que era o enteado, estava deixando o local do crime quando a polícia chegou.

A faca usada para esfaquear seu padrasto foi apreendida. O adolescente foi encaminhado para a Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Juventude), onde permanece apreendido e à disposição da Justiça.