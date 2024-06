Entenda a taxação de compras internacionais

Produtos estrangeiros comprados pela internet ou aplicativos passam a ter imposto de 20%, além do ICMS de 17%. Com a inclusão da taxação no texto, os compradores terão que pagar mais 20% para a importação de mercadorias até US$ 50. Acima desse valor e até US$ 3 mil; cerca de R$ 16 mil o imposto será de 60%, com desconto de US$ 20 do tributo a pagar em torno de R$ 110,00.

O tributo sobre as vendas, conhecido como “taxa das blusinhas”, foi incluído no projeto de lei do Mover, que prevê incentivos de R$ 19,3 bilhões em cinco anos e redução do IPI para estimular a fabricação de carros e outros veículos menos poluentes.

Como houve alteração, o projeto vai voltar para a Câmara, antes da sanção do presidente Lula.