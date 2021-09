A Sirpha – Lar do Idoso, entidade cofinanciada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), inaugurou nesta sexta-feira (3), oito apartamentos que irão ampliar em 20 o número de vagas oferecidas a idosos moradores da instituição. Além dos novos quartos, a entidade também construiu um almoxarifado e instalou placas fotovoltaicas, geradoras de energia solar, que devem contribuir com uma redução de até 90% dos custos com energia elétrica pela instituição.

A solenidade de inauguração dos novos espaços contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da vice-prefeita Adriane Lopes e do secretário municipal de Assistência Social, José Mario Antunes.

O prefeito Marquinhos Trad destacou o aumento de 25% concedido no mês passado à Organizações da Sociedade Civil (OSCs), cofinanciadas pela SAS, que ofertam Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Também foram contempladas com o reajuste, entidades que atendem pessoas com deficiência e que atuam no acolhimento institucional de crianças, adolescentes e idosos.

“O objetivo da nossa gestão é servir, garantir o bem-estar das pessoas em vulnerabilidade, por isso a Adriane fez uma análise dos valores que as prefeituras do país destinam à essas entidades, e junto com o secretário José Mário, a equipe de Assistência Social e o secretário Pedro Pedrossian Neto (Finanças), realizou um trabalho que nos possibilitou conceder esse incremento de 25% para as entidades. Agradeço também a todos os funcionários que realizam um trabalho de excelência com as pessoas acolhidas aqui”, frisou o prefeito.

O diretor-presidente da entidade, Mauri da Costa Lima, explicou que, com a inauguração dos apartamentos, a instituição deverá contar com 100 idosos moradores até o final do próximo mês. “A ajuda da Prefeitura e de nossos parceiros foi fundamental para a realização deste sonho. Ainda temos mais projetos de obras para serem realizadas até o final do ano e sei que não estaremos sozinhos. Uma delas é a construção de um espaço onde montaremos um brechó para ajudar em nossas despesas”, pontuou.

Atendimento

A Sirpha – Lar do Idoso é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), que atualmente conta com 80 idosos acolhidos que não têm condições de permanecer com a família ou em situação de vulnerabilidade.

O cofinanciamento da Prefeitura garante à SAS 75 vagas de acolhimento. Além do repasse do município, a entidade conta com parceiros, emendas parlamentares e doações da comunidade e de instituições que reforçam o orçamento e ajudam na realização dos projetos e obras.

O local conta com 73 funcionários, entre psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos e assistentes sociais, que garantem a qualidade de vida dos idosos por meio de terapias ocupacionais, atividades físicas, lazer e atendimento integral à saúde.