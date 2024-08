Entre sonhos e desafios, ‘Empreenda como uma mulher’ une empoderamento feminino e empreendedorismo

Por trás da multifuncionalidade e da correria do dia a dia frequentemente atribuídas à figura feminina, ainda existem mulheres que batalham por seus sonhos, como construir uma família, conhecer o mundo ou gerenciar o próprio negócio. Nesse cenário a união do empoderamento feminino ao empreendedorismo tem desempenhado um papel importante na economia global e transformado realidades de mulheres sul-mato-grossenses.

Aos 42 anos, Gilvana Camargo tem experiência em confeitaria e almeja iniciar seu empreendimento na área. Vendedora autônoma atualmente, Gilvana aprendeu a preparar bolos e biscoitos em um local em que trabalhou, quando se encantou pelo ofício. “Quero aperfeiçoar meus conhecimentos, aprender sobre fluxo de caixa e abrir uma lojinha de confeitaria”.

Gilvana, assim como outras dezenas de mulheres, participam do ‘Empreenda como uma mulher’, que capacita gratuitamente mulheres que queiram montar ou profissionalizar seu próprio negócio. O projeto conta com apoio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e é realizada em uma parceria entre Coca-Cola Femsa Brasil e Aliança Empreendedora.

“É um ótimo incentivo vir aqui aprender e abrir as portas para montar nosso próprio negócio”, comenta a também futura confeiteira Keila Dias, que tem 35 anos e encontrou na gastronomia o desejo de abrir o próprio negócio. Desempregada há três meses, viu a chance de tornar-se autônoma na capacitação oferecida pelo programa ‘Empreenda como uma mulher’.

Acreditando que o gênero possui habilidades naturais para empreender, a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, destaca que é fundamental fornecer ferramentas e direção assertiva para consolidar a figura feminina no mundo dos negócios. “Nós, mulheres, muitas vezes nos deparamos com dificuldades para administrar o lar e também o empreendimento nos dias atuais. Então o empreendedorismo é um espaço que tem muito a crescer, e as mulheres nunca podem deixar de adquirir mais conhecimentos nesse campo”, afirma.

Empreenda como uma mulher

Com cursos voltados para estratégias de liderança e gestão, o programa ‘’Empreenda como uma Mulher’ é uma iniciativa que também conta com uma rede de networking para compartilhamento de informações práticas entre as participantes, fora a capacitação.

“Por meio de capacitação, networking, trocas de experiências e a formação de uma rede de empreendedoras, estamos construindo um ecossistema que fomenta o empoderamento feminino e o empreendedorismo. Convidamos todas as mulheres empreendedoras a participar desta jornada de crescimento e aprendizado no projeto Empreenda como Uma Mulher, onde cada avanço representa um passo para transformar realidades”, destaca a assessora de empreendimentos da Aliança Empreendedora, Mariana Nunes.

Em Campo Grande, o curso teve início em 5 de agosto e segue até a próxima quinta-feira (15). Cada dia duas turmas, nos horários matutino e vespertino, participam do programa. Os próximos encontros de capacitação ocorrerão na próxima quinta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O curso será ministrado no Sebrae do Nova Lima – rua Jerônimo de Albuquerque, 1758.