Entrega de credenciais para o 7 de Setembro é antecipada

A entrega de credenciais para profissionais de imprensa na cobertura do desfile de 7 de setembro, em Campo Grande, foi antecipada para hoje (4) e término no dia 6 de setembro às 11h30. Os crachás devem ser retirados na sede da Fertel (Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, 710 – Parque dos Poderes).

Os veículos de imprensa interessados em fazer a cobertura jornalística do desfile do 7 de setembro, em Campo Grande, devem encaminhar os nomes dos profissionais e número da identidade para o email imprensa@secom.ms.gov.br .

Quanto aos veículos de comunicação que quiserem utilizar drones durante o evento, devem fazer obrigatoriamente, com antecedência, a solicitação junto ao DECEA (Departamento de. Controle do Espaço Aéreo) no endereço https://servicos.decea.mil.br/sarpas/ .

O desfile do 7 de setembro terá início às 8h10, com revista à tropa pelo governador Eduardo Riedel e o comandante Militar do Oeste, general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha.