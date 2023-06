Entregas de fertilizantes caem 1,2%

As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro encerraram o primeiro trimestre de 2023 com 8,5 milhões de toneladas, segundo os dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) é uma redução de 1,2% em relação ao mesmo período de 2022, quando o volume foi de 8,6 milhões de toneladas. Em março, com 2,4 milhões de toneladas, houve queda de 16,2% ante as 2,9 milhões de toneladas registradas no mesmo mês de 2022.

Já a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou março de 2023 com 590 mil toneladas, representando redução de 10,7% ante o mesmo mês de 2022. Ainda conforme os dados divulgados pela ANDA, no acumulado do primeiro trimestre, foram 1,70 milhão de toneladas, com redução de 8,8% em relação a igual período do ano passado, quando foram produzidas 1,86 milhão de toneladas.

As importações de fertilizantes intermediários alcançaram em março 2,55 milhões de toneladas, com redução de 3,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. No primeiro trimestre, o total foi de 7,74 milhões de toneladas, com recuo de 11,4% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram importadas 8,74 milhão de toneladas.