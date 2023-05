Entrevista com a Dra. Inês Santiago, Presidente da FCDL

O tema do bate-pado com a Dra. Inês Santiago, Presidente da FCDL foi o Dia Livre de Impostos. Entre os destaques vimos:

A carga tributária excessiva é nociva e prejudica a qualidade de vida da população e a lucratividade das empresas.

O Dia Livre de Impostos é uma iniciativa para conscientizar a população sobre a alta carga tributária e incentivar o consumo de produtos e serviços sem tributos.

O comércio é o maior empregador do Brasil, representando 65% da mão de obra no varejo em Mato Grosso do Sul.

O dia de compras sem tributo é uma oportunidade para os consumidores economizarem em produtos com alta carga tributária, como sabonetes e shampoos.

A FCDL está envolvida na discussão da reforma tributária para garantir um olhar voltado para o varejo, setor produtivo representado pela entidade.

Assista a entrevista na íntegra: