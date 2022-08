CARLOS BERNARDO: CEO da UCP (Universidade Central Del Paraguay) é uma voz que brada quando o assunto é o Revalida – Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, realizado anualmente para validar diplomas médicos expedidos por universidades de outros países. Ele disputa pela primeira vez uma das oito vagas para a Câmara Federal e possui projeto de criar uma universidade com tecnologia de ponta e com todo o suporte necessário para as carreiras na área da Medicina. “Preços justos!” é o programa de trabalho de Carlos Bernardo a fim de que todos possuam acesso ao aprendizado e a implantação de dois Hospitais Binacionais, com administração compartilhada entre Brasil/Paraguai e Bolívia, na fronteira, a fim de que se crie uma saúde de qualidade para as famílias fronteiriças. Entrevistado pelo jornalista B. de Paula Filho na FM-101.9 (DIFUSORA PANTANAL) Carlos está satisfeito com as propostas de seu programa de trabalho que atinge todos os 79 municípios sul-mato-grossenses. Ouve as demandas da população e formata o trabalho sobre o qual se debruçará na Câmara Federal.

Carlos Bernardo falou da importância neste momento político, em que serão escolhidos representantes do povo brasileiro para os próximos quatro anos e uma vaga para o Senado para os próximos 8 anos. “Precisamos eleger pessoas sérias e comprometidas a fim que representem as aspirações e necessidades de todos nós”, disse Carlos, se comprometendo em formar equipes competentes para manter contatos estreitos com a população a fim de atender a todos indistintamente.

“É um momento muito importante, pois elegeremos um representante que fará um trabalho não somente pelo Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil. Estamos ouvindo ideias para formatar nosso projeto.” (CARLOS BERNARDO).

Boca: Você é pré-candidato a Deputado Federal?

CARLOS BERNADO – “Sim e com todas as letras. Estamos preparando um programa pioneiro, abrangente e de longo espectro. Nosso programa abrange todas as cidades e regiões. Nos aprofundamos nas reais necessidades dos municípios e suas populações. Temos a consciência que um deputado federal, embora represente o seu estado, é também um servidor da população do país. Essa é a abrangência do nosso programa de trabalho: não deixar nenhuma cidade e nenhum distrito sem a nossa presença”.

Boca: Como o povo interiorano tem recebido sua campanha?

CARLOS BERNADO – “Embora seja uma campanha rápida – de apenas 45 dias – o povo na pré-campanha tem nos dados ideias e aceitado nossos propósitos. Queiram ou não, a política faz parte dos primórdios dos tempos, no passado e na atualidade. É o único meio de conseguir chegar às soluções pacíficas. É um meio pacífico de contentar a maioria e encontrar soluções capazes de unir a todos. Os eleitores precisam de representantes confiáveis que possam beneficiá-los com intervenções sérias, rápidas e seguras. Claro que existem muitos fanfarrões, mas a maioria é composta de pessoas comprometidas com o bem-estar”.

Boca: Como está sendo elaborado o seu programa de trabalho?

CARLOS BERNADO – “Contratamos pessoas especializadas para coletar dados, analisá-los e colocá-los como nossas metas. Conheço profundamente os problemas fronteiriços, mas o estado é um todo. As nossas regiões são diferentes e adaptá-las para dar vida com qualidade é questão de conhecimento das suas reais necessidades. Os problemas são regionais e o apanhado dessas necessidades somente é possível fazer conhecendo as pessoas, suas angústias e necessidades. Também há o caso daqueles que se elegem e deixam se inebriar por Brasília e se ausentam das bases, imaginando que na reeleição o simples fato de ter sido eleito uma vez o reconduzirá novamente ao cargo. O eleitor é mais que isso. Tem boas informações e conhece quem o respeita e quem o esqueceu durante o mandato”.

Boca: Como resolver o caso de estar sempre próximo aos eleitores?

CARLOS BERNARDO – “Criando estruturas capazes de ouvir aquilo que o povo está necessitando e isso se faz com pessoal treinado, competente e motivado. Prefeitos precisam de assessorias competentes para indicar-lhes os caminhos de buscar verbas que irão incrementar as cidades. Governadores, vereadores e os próprios deputados estaduais precisam de quem os recebam em Brasília indicando-lhes como resolver os problemas de suas cidades. Tudo isso se faz com uma assessoria motivada e capaz. Estados e prefeituras deixam escapar verbas milionárias porque não sabem como liberá-las. Consequentemente elas deixam de beneficiar populações e com o tempo desaparecem porque ninguém conseguiu liberá-las. Tem prefeituras que perdem milhões por falta de projetos e informações”.

Boca: Me disseram que Campo Grande perdeu milhões por não saber liberar projetos…

CARLOS BERNADO – “Também soube disso. Fala-se em algo do tipo “meio bilhão” porque não havia projetos. Outras verbas deixaram de serem liberadas porque não foram atrás. Fizeram projetos errados ou pela metade. A incompetência é gerada por falta de assessoria e é o que pretendo criar e colocar à disposição para isso não continue acontecendo. É preciso permitir que a iniciativa privada colabore. A fórmula não tem segredo: agilidade, dinamismo e conhecimentos. Essas e outras necessidades são papéis preponderantes dos deputados federais. É como penso que que iremos fazer se eleitos”.