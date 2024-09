Entrevista com diretor Daniel: Candidato a vereador de Campo Grande apresenta suas propostas e visão para a Capital

Em uma entrevista recente no programa Boca do Povo, transmitido pela Rádio Difusora Pantanal 101.9 e apresentado por B. de Paula Filho, Daniel, candidato a vereador de Campo Grande, diretor de escola, detalhou suas propostas e motivação para a candidatura.

Avanços na Educação

Durante a entrevista, Daniel avaliou positivamente os avanços no ambiente escolar de Campo Grande. “O ambiente escolar tem melhorado muito. A educação na nossa cidade tem avançado, e isso é um sinal positivo para todos nós”, afirmou.

Motivação para a Candidatura

Com uma carreira de 22 anos na educação, Daniel explicou que sua decisão de se candidatar a vereador é uma extensão de sua missão de vida. “Acredito que nossa vida é feita de ciclos e objetivos. Como cristão e pastor evangélico, sinto que agora minha missão é atuar como vereador para contribuir ainda mais com Campo Grande”, destacou.

Planos para a Vereança

Daniel apresentou seus planos para a vereança, enfatizando sua vasta experiência na educação. “Estou há 22 anos na educação, passando por diferentes cargos e desafios. Pretendo focar na defesa da educação, da família e do bem-estar social”, disse. Ele destacou que, apesar do desafio, está comprometido em trabalhar arduamente para trazer melhorias para a cidade.

A Coragem de Se Dispor ao Serviço Público

O candidato compartilhou sua perspectiva pessoal sobre a coragem necessária para se lançar na política. “Minha decisão vem de uma história pessoal. Cresci em uma família humilde e minha avó sempre enfatizou a importância da educação. Esse valor me motivou a buscar formas de ajudar a comunidade de forma mais abrangente”, revelou.

Relacionamento com a Comunidade Escolar

Daniel falou sobre sua abordagem inclusiva e acessível como diretor. “Acredito que a autoridade é conquistada com respeito e ações. Mantenho minha sala de direção aberta e sou acessível para resolver as demandas da comunidade escolar”, explicou, ressaltando a importância da proximidade com alunos, professores e pais.

Principais Propostas

Entre as propostas de Daniel para seu mandato, ele destacou o projeto do professor comunitário. “Este projeto visa ampliar o acesso entre a escola e a comunidade. Queremos oferecer oficinas, eventos culturais e formar comitês de palestras envolvendo pais, alunos e professores. Além disso, buscarei mitigar o déficit educacional resultante da pandemia de COVID-19”, detalhou.



Diretor Daniel encerrou a entrevista reafirmando seu compromisso com a educação e seu desejo de contribuir significativamente para o progresso de Campo Grande. Com uma abordagem prática e experiência consolidada, sua candidatura promete trazer novas perspectivas para o legislativo municipal.