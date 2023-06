Entrevista com Guto Scarpanti, Presidente do partido Novo em MS

O Contribuinte – Quais os planos do partido para Campo Grande em 2024? O partido pensa em um candidato a prefeito?

Guto Scarpanti – O partido pensa em lançar uma chapa completa para as eleições municipais em 2024.

O Contribuinte – Como o partido Novo está se organizando em Campo Grande para as eleições municipais do ano que vem?

Guto Scarpanti – Em Campo Grande temos a disputa municipal garantida, nossa meta é lançar uma chapa com aproximadamente 20 candidatos a vereador e o candidato à prefeito.

O Contribuinte – Quem será o novo Presidente Municipal do partido Novo em Campo Grande?

Gusto Scarpanti – Ainda definiremos os nomes que irão compor o diretório municipal. Agora no segundo semestre realizaremos a convenção municipal para a eleição do diretório municipal.

O Contribuinte – O Partido Novo definiu, em convenção nacional, que passará a usar rendimentos do fundo partidário e fará coligações assim como as demais legendas. Tendo em vista essas mudanças, o partido Novo pode lançar vice ou compor com outra chapa nas eleições de 2024?

Guto Scarpanti – Sim, o partido pode optar por compor uma chapa para o executivo municipal em 2024 indicando ou não um vice.