Marcelo Monteiro Salomão, advogado, pós-graduado, mestre na área da Educação, possui MBA em Gestão Educacional, foi professor de direito civil na faculdade UNIDERP (2008 a 2012), e na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2010 a 2012) professor de pós-graduação no Instituto Damásio de Jesus (2011). Foi coordenador do curso de direito na Universidade UNIDERP Campo Grande/MS (2009 a 2012). Foi reitor na Universidade Anhanguera de Cuiabá em 2013 e reitor de Dourados 2014. Em 2015 exerceu o cargo de secretário de educação no Município de Campo Grande/MS. Em 2016 atuou no cargo de Superintendente de Orçamento Finanças e contrato da Secretaria de Estado e Educação município de Campo Grande/MS. De 2017 a 2022 ocupou o cargo de Superintendente do Procon Estadual de Mato Grosso do Sul. Desde abril de 2019 é coordenador do curso de direito da Faculdade Insted/MS.

*Por Sullender Formigão

O PRÉ-CANDIDATO DO CONSUMIDOR

BOCA: Quais foram as suas principais conquistas à frente da superintendência do Procon/MS?

Dr. Marcelo Salomão – Eu tive muitas conquistas durante o meu cargo de superintendente do Procon/MS. Auxiliei, por exemplo, na abertura de Procons municipais em Mato Grosso do Sul.

Realizei diversas fiscalizações e pesquisas de preços, com objetivo de combater os abusos por parte dos fornecedores. Um dos destaques foi a questão dos combustíveis, onde o Procon/MS teve papel de extrema importância fiscalizando e dialogando com as partes responsáveis para que os consumidores tivessem acesso ao preço justo no litro do combustível.

Durante a pandemia, combati os abusos por parte dos comerciantes no preço de produtos fundamentais, como Equipamento de Proteção individual (EPI) e também no valor dos produtos que compõem a cesta básica.

Fui pioneiro na criação do Núcleo Permanente de Atendimento ao Consumidor Endividado e Superendividado (Nupaces), com objetivo de oportunizar a renegociação de dívidas da população e devolver o poder de compra.

Criei o Núcleo de Notificação e Digitação de Processos – NUNDP para possibilitar a realização virtual de audiências.

Minha gestão ao lado dos colegas ficou marcada pela cooperação junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, realizei a instalação da unidade de atendimento do Procon dentro do Centro Integrado de Justiça (CIJUS), dando agilidade no encaminhamento dos processos, nomeado como “Procon Expresso”.

Essas e muitas outras conquistas marcaram os meus anos no Procon, mas destaco, principalmente, o trabalho em equipe em prol da população.

BOCA: Na sua visão, que sempre trabalhou com os direitos dos consumidores, o que falta na política sul-mato-grossense a favor da população?

Dr. Marcelo Salomão – O que falta é um defensor desses direitos, uma pessoa que realmente está ativa no Direito do Consumidor, que entenda as políticas públicas, entenda os direitos e não meça esforços.

BOCA: Quais são as políticas públicas destinadas ao cidadão sul-mato-grossense que você defende?

Dr. Marcelo Salomão – Temos que debater sobre alguns aspectos importantes, como a garantia de direitos sociais e civis, através de leis eficazes que mudem a vida do cidadão efetivamente.

Não somente legislações que garanta direitos aos consumidores, mas que garanta saúde, habitação, segurança pública, estabilidade e direitos para toda a coletividade de Mato Grosso do Sul.

BOCA: Qual sua conquista mais significativa em sua carreira profissional até agora? Explique o plano, como você o administrou e como mediu seu sucesso.

BOCA: Como você se enxerga no futuro na área política e como pretende chegar lá?

Dr. Marcelo Salomão – Eu digo que a política é uma arte de todos. Não parte apenas de mim, sou apenas um instrumento para ajudar a população a alcançar seus direitos de uma forma mais prática! Eu penso que um futuro para a política sul-mato-grossense está pautado no coletivismo visto que, cada vez mais, as pessoas exigem governos humanitários. Estamos cansados de sermos alvos de manobras políticas. Eu, como cidadão, sempre quis uma gestão justa. Hoje estou aqui para proporcionar isso para a população e às novas gerações. Precisamos de rostos novos para criar novos projetos.

BOCA: Por que escolheu ser pré-candidato?

Dr. Marcelo Salomão – Porque quero ajudar a mudar a história, quero implementar projetos que beneficiem a população, que zele pelos bens dela de forma justa, inovadora e humanitária.

BOCA: Recebeu o apoio de sua família?

Dr. Marcelo Salomão – Foi uma surpresa para eles, vou confessar! Mas toda a minha família ficou contente por esse novo passo que estou tomando na minha vida. É um passo ousado, afinal de contas! Entrar na política requer uma missão muito valiosas, por isso recebi muito apoio. Todos ali sabem que vou dar o meu melhor para defender o povo.

BOCA: Quais são as políticas públicas que você considera aplicáveis para PcD’s (Pessoas com Deficiência) maiores de idade, visto que muitos ficam sem assistência por terem atingido a maioridade, como é o caso de autistas?

Dr. Marcelo Salomão – Só quem tem um parente, um filho, um amigo com deficiência sabe o quanto é importante a criação e implementação de políticas públicas para garantir o bem-estar e melhorar a qualidade de vida dessas famílias.