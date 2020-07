BRUNA LOPES (32): Corumbaense, Designer de Interiores; residiu em Hamburgo/Alemanha; Cursou Direito em Curitiba-Pr; Cantou na Caravana do Raul Gil e em várias Bandas. É Pré-candidata a vereadora em Campo Grande pelo PTB. De voz encantadora e timbre vocal inconfundível, ela é a nossa entrevistada em Páginas Amarelas.

*Por Anderson ‘Siriaco’ Franco

Boca: Como é o seu trabalho?

BRUNA – “Sou Designer de Interiores, executo projetos e obras. Nas poucas horas vagas, canto. “Comecei ainda criança nas rádios de Corumbá e cheguei a pertencer a Caravana do Raul Gil. Fiz amizades com o mundo artístico quando tinha 11 anos, e entre essas pessoas a apresentadora Eliana. Foi um ato de persistência que deu certo”.

Boca: Você tremeu diante do apresentador famoso?

BRUNA – “Fiquei em êxtase. Ao me apresentar falei, cantei, dancei sapateei e encantei. Virei estrelinha do programa do Raul. Deveria ter seguido a carreira artística, mas Deus tinha para mim outros planos”.

Boca: Em quais bandas você cantou?

BRUNA – “Nas Bandas Company, Realce, Lilás e outra, mas nunca deixei de estudar porque sabia que o futuro estava numa formação universitária”

Boca: A voz e a beleza funcionam como um abre-alas?

BRUNA – “Sim, mas elas são apenas um cartão de visita. Beleza e voz impressionam à princípio, mas as pessoas procuram nas outras muito mais que isso. A mulher tem que provar ser capaz de ter um objetivo pessoal capaz de melhorar sua e a vida das pessoas. Resolvi entrar na política para mudar mentes e corações. Só a política proporciona isso. Tenho conseguido adesões importantes ao meu projeto atual. Estou feliz em conhecer pessoas e lutando para transformar meu novo sonho em realidade!”.

Boca: Você sempre foi comunicativa?

BRUNA – “Esse é um dom, mas não é tudo. Enfrentar dificuldades e vencê-las, adaptar-se às mudanças, e inovar no sentido de ocasionar melhorias de vida às pessoas é o grande tema a ser discutido na sociedade atual. Lutar contra o preconceito e querer um Brasil melhor que oportune a todos segundo as bandeiras do PTB falam diretamente ao meu coração”.

Boca: Como ser uma mulher e trabalhar com obras?

BRUNA – “Nós mulheres ainda somos raridades em alguns setores da vida social, mas nunca encontrei dificuldades. Saber chegar, permanecer e sair é uma dádiva e uma fórmula de vida. Dar atenção a todos e saber dividir o tempo entre trabalho, família e amigos é o complemento. Ter uma equipe altamente profissional e tratar a todos com igualdade, urbanidade é um exemplo de vida que nos faz caminhar para o sucesso. A política é importante para estabelecer novos parâmetros capazes de abrir portas, alargar fronteiras de conhecimentos e estabelecer novo pacto de convivência social”.

Boca: Como foi sua chegada ao PTB?

BRUNA – “Cantando do Hino Nacional e o hino do nosso partido. Cheguei fazer uma “live” com a presidente nacional do PTB. Abri portas com minha voz, mas poderei fazer muito mais como legítima representante das mulheres e homens de boa vontade como legisladora na nossa Câmara Municipal. Como pré-candidata acredito que serei aprovada na Convenção do meu partido e que darei minha contribuição em busca daquela sociedade que todos sonhamos”.

Boca: Algo mais?

BRUNA – “Agradecer àqueles que estão levantando a minha bandeira de luta, de esperança e de novos tempos. Sou uma debutante da política e espero que me ensinem a fazer cada vez mais a melhoria que todos desejamos neste País que renasce a cada nova eleição. A todos meus carinhosos abraços.

Muito obrigada”.