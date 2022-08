QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SUPERMERCADISTAS DE TODO O ESTADO DO MS

A Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS-MS) tem se destacado nas pautas ligadas ao setor e que trazem qualidade dos serviços prestados pelos supermercadistas de todo o estado. À frente da entidade desde janeiro deste ano, o presidente Denyson Prado tem mostrado a força da juventude, que nasceu dentro de um supermercado e cresceu trabalhando com a família.

Com o compromisso de superar os obstáculos e trazer um olhar para o futuro, o presidente Denyson Prado ressalta a importância de contribuir com o setor. “Desde muito novo sempre trabalhei no supermercado, junto com meus irmãos assumimos responsabilidades e colocamos todo nosso esforço para desenvolver e profissionalizar a gestão e os processos da empresa, agora chegou a hora de colaborar com a entidade, contribuir e aprender com a AMAS”, pontuou o presidente.

Casado com Bruna Carvalho Prado, com quem tem dois filhos, o presidente da Amas tem 36 anos, é graduado em administração de empresas e foi 1º vice-presidente da Amas na gestão de Edmilson Verati. Seu pai, Adeilton do Prado, que também já foi presidente da entidade, fundou a Rede Pag Poko, agora administrada por Denyson e seus irmãos.

*Por Bureau de Planejamento

Boca: O mundo está saindo de uma pandemia. Como o setor supermercadista do Estado superou essa situação?

Denyson: Durante a pandemia, quem estava à frente da Amas era o presidente Edmilson Verati, que conduziu muito bem toda a situação. Os supermercados foram considerados atividade essencial e por isso não precisamos fechar as portas. Claro que como todos, fomos afetados, mas o setor estava unido, seguindo as normas de biossegurança e garantindo a saúde de funcionários e clientes.

Além disso, em Campo Grande, por exemplo, diversos supermercados foram utilizados como postos de vacinação, numa parceria com a Secretaria de Saúde e que aproximou a população do processo de imunização, colaborando para a diminuição dos índices de contaminação pela Covid-19.

Boca: Como é a relação do setor de supermercados com os poderes públicos?

Denyson: Desde o início da nossa gestão, temos estabelecido importantes relacionamentos, que ajudam no cotidiano da entidade. Procuramos o Legislativo Municipal de Campo Grande e também o Estadual e fomos muito bem recebidos.

Já firmamos convênios com ambos para que possamos debater os projetos de lei, antes que os mesmos sejam levados à votação. Desta forma, já conseguimos importantes vitórias em relação a projetos que poderiam onerar ainda mais a vida do empresário e não trariam benefícios à população, no geral.

Boca: Quais são as principais dificuldades que o setor tem enfrentado?

Denyson: Com certeza é a escassez da mão de obra. Temos tido, como a maioria dos setores, dificuldades de contratação de profissionais qualificados. Então para tentar minimizar essa situação, estamos voltando com o programa “Super Parceiros”, em parceria com o Senac, que são treinamentos focados em cada setor de um supermercado, abrangendo todas as áreas.

Boca: Nos últimos tempos, temos visto um grande número de inaugurações, principalmente, de atacarejos, como a Amas vê esse crescimento?

Denyson: Realmente, nos últimos anos, têm crescido o número de atacarejos em todas as cidades do Brasil, inclusive em municípios do interior, e nós enxergamos isso como um fortalecimento do setor. Porém, entendemos que as lojas de supermercado e minimercados têm que se reinventar para buscar os consumidores que os próprios atacarejos atendem, focando em atendimento, qualidade, sortimento, mix diferenciado, pois competir em preço com os atacarejos é difícil.

Boca: Quais são seus planos à frente da Amas?

Denyson: Nossa entidade tem 41 anos e muitas realizações. Temos um importante legado dos diretores que nos precederam e que pretendemos honrar. Além disso, queremos estreitar ainda mais as relações institucionais, e fortalecer o nosso segmento.

Temos um desafio pela frente, que é o de retomar os projetos que foram suspensos por conta da pandemia. Estamos nos preparando para em 2023 realizarmos a nossa feira, a SuperAmas, com muitas novidades para o setor.

Boca: E nacionalmente, como o setor supermercadista está atuando?

Denyson: Existem várias pautas prioritárias do setor em nível nacional, e uma delas é a questão dos MIPs – Medicamentos Isentos de Prescrição. A nossa associação nacional, a ABRAS, tem trabalhado com afinco para demonstrar aos parlamentares que se este PL for aprovado, só trará benefícios para a população, como foi no passado, quando era permitido, e houve uma redução de até 35% nos valores destes medicamentos.

Boca: Como você vê o futuro do setor de supermercados?

Denyson: Temos boas perspectivas. Nós geramos milhares de empregos e ajudamos a movimentar a economia do nosso País. Temos visto a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia, nos ajudando na gestão, no atendimento. Hoje, o setor investe no varejo ominichannel, integrando todos os canais de vendas e comunicação das lojas, unindo o mundo físico ao digital para que os clientes tenham experiências completas e satisfatórias em suas compras.

Acredito na união e no trabalho do nosso setor e tenho certeza que conseguiremos superar os desafios, nos fortalecendo ainda mais. Obrigado.