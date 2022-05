ANTONIO VAZ NETO (57): de origem humilde. Nascido em Sorocaba-SP. Casado com Maria Luciana Teixeira Vaz, participou ativamente para a criação do REPUBLICANOS por acreditar no projeto com propostas de mudanças sociais e econômicas para o povo brasileiro, defendendo direitos éticos e familiares assim como os valores cristãos. Visitou cada um dos 79 municípios do Estado para encaminhar a criação dos diretórios municipais e realizar filiações. Foi diretor-presidente da Fundação do Trabalho (FUNTRAB-MS), período em que o órgão registrou o segundo maior índice de criação de postos de trabalho no Brasil. Assumiu a cadeira no Parlamento Estadual, eleito com o apoio de lideranças evangélicas e de líderes que desenvolvem trabalhos sociais, na Capital e em vários municípios do Estado. Em seu primeiro mandato o deputado Antônio Vaz assumiu a terceira Vice-presidência da Mesa Diretora da Casa de Leis, ressaltando o apoio para o bom andamento dos trabalhos. É Presidente da Comissão Permanente de Saúde da ALEMS e Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Pública do Estado. O deputado Vaz é um forte defensor de projetos para recuperação e prevenção de uso de drogas, projeto que atende a mulheres vítimas de violência doméstica, projetos de apoio aos reeducandos e seus familiares, assim como atendimento a policiais, suas famílias, agentes carcerários e trabalhos de assistência social nas comunidades. Na quinta-feira (26), foi entrevistado no programa Boca do Povo da Difusora Pantanal/FM- 101.9, pelo jornalista B. de Paula Filho.

EM DEFESA DA FAMÍLIA E DO EVANGELHO

Boca: O senhor tem um belo projeto contra o preconceito religioso. Vamos falar sobre isso?

DEPUTADO PR. ANTONIO VAZ – “Infelizmente sim. Hoje como Deputado estadual, e recordista de mais de 100 projetos, entre 7 a 8 estão voltados à região. Os outros são nas áreas de educação, defesa da mulher, defesa da criança e do adolescente e juventude e diversos projetos. As vezes, somos criticados em algumas mídias que se referem ao preconceito porque o projeto foi feito por um Pastor. Dias atrás fiz um projeto para ter a bíblia nas escolas. Um jornal fez uma enquete sobre a permanência da bíblia nas escolas e o resultado foi que 75% dos que votaram aceitaram o projeto. As pessoas, às vezes, não acreditam que o povo sul-mato-grossense é conservador e voltado para a família. Trabalhamos contra a perseguição aos religiosos e contra a destruição da família. Sou do tempo em que pedíamos ‘benção’ para o pai e para mãe e confesso: Nada mais poderoso que a bênção de um pai ou uma mãe para proteger o filho”.

Boca: Não há nada mais poderoso na face da Terra que uma bênção de pai e mãe…

DEPUTADO PR. ANTONIO VAZ – “Porque o pai e a mãe têm autoridade sobre o filho. Então quanto eles abençoam os filhos aquela benção acontece na vida dos filhos. Mãe e o pai jamais podem amaldiçoar os filhos, e quando abençoam os filhos recebem a bênção plenamente”.

Boca: Falando em bênçãos: quais as palavras que os pais jamais devem usar em relação aos filhos?

DEPUTADO PR. ANTONIO VAZ – “Palavras pejorativas, pois acabam trazendo um peso negativo para aquela pessoa e acabam amaldiçoando o filho sem saber, trazendo consequências para toda a vida toda. Nós, como pais, avós, etc, temos que abençoar os nossos entes queridos, por exemplo: Que seu dia seja abençoado; que seu trabalho seja abençoado; que sua vida seja abençoada. E não ao contrário trazendo maldição porque a nossa palavra tem muita força criadora e poder. Sou pastor há 28 anos, mas antes de assumir o pastorado tive a vida destruída: fui usuário de drogas, tive uma vida perdida porque muitas vezes minha mãe falava que eu era “danadinho” e que ia “dar trabalho”. Ela não tinha conhecimento da força da palavra”.

Boca: Pai e mãe precisam então evitar esses tipos de palavras?.

DEPUTADO PR. ANTONIO VAZ – “Correto, a família é um conceito sagrado e precisamos abençoar. Hoje vemos as famílias se destruindo justamente por essas palavras que não abençoam, mas amaldiçoam. Precisamos estar abençoando nossa família. A sociedade vem sofrendo com a destruição da família pelos vícios, drogas, prostituição. Precisamos resgatar o verdadeiro sentido da família que Cristo nos ensinos que é o de abençoar. A chamada modernidade está querendo mudar o conceito correto de família. A família foi constituída por Deus, então como vamos mexer em algo que foi criado por Deus? Hoje vemos também muito disso na religião pois há inúmeras críticas. E não deveriam criticar religião alguma. Eu me relaciono bem todas as religiões: católica, espírita ou outras. Me dou bem todas. Posso não concordar com sua religião, mas respeito e peço que respeitem. Tem projetos como o vilipêndio a sátira contra as religiões. Hoje vemos pessoas quebrando imagens no Carnaval arrastando Jesus no asfalto, e tudo isso feito com o dinheiro público. E depois a pessoa não sabe o porquê está acontecendo tantas coisas ruins. As pessoas não respeitam mais o Senhor Jesus, e isso está gerando uma destruição. Estamos preservando o modelo sagrado de família. Desta forma Deus nos tem enriquecido com benções. Quem diria que um dia eu seria um deputado estadual?… Fui vereador em São Paulo. Um usuário de drogas e uma vida perdida toda destruída que, certamente, acabaria morrendo nas mãos da polícia ou qualquer quadrilha. Fiz minha conversão e me libertei das drogas. Tornei-me um Pastor graças a igreja que me acolheu. Então sou grato a tudo isto. É preciso ser grato a Deus”.