DIOGO BOSSAY (38): Médico, especialização em cirurgia geral. Atende nas cidades de Miranda, Aquidauana e Bonito. Filho do saudoso médico e ex-prefeito de Miranda, Dr. Ivan Paz Bossay e D. Marlene Matos Bossay – ex-prefeita de Miranda – Diogo é um profissional do mais alto gabarito. Não apenas isso, é pessoa boníssima e preocupada com a saúde em toda a sua região. Entrou na política agora com a finalidade de melhorar a saúde em nosso estado. Esteve visitando os estúdios da DIFUSORA PANTANAL/FM-101.9, onde foi entrevistado pelo Jor. B. de Paula Filho.

Por Sullender Formigão

A SAÚDE NO INTERIOR PEDE SOCORRO

Boca: Quando qualquer pessoa vê um médico, sente nele a presença de Deus. Qual a sua sensação quando vê um paciente?

Dr. DIOGO BOSSAY – “O médico perdeu um pouco daquele carisma do passado. Antigamente o jaleco branco impunha respeito, sabedoria e competencia, embora temos esses adjetivos são ainda cultivados no ceio da população. Sempre que recebemos uma consulta, sobre este ou aquele sintoma, não nos custa nada orientarmos, a fim de que aquela pessoa deixe de sofrer até psicologicamente. O médico tem facilidade da aproximação com pacientes ou pessoas. A profissão é linda, digna e nos proporciona um prazer, uma satisfação ao vermos que conseguimos dar vida à vida”.

Boca: Como é quando o médico, às vezes, não consegue revolver o problema de um paciente?

Dr. DIOGO BOSSAY – “Médico não é um ‘sabe-tudo’. Possuímos a base do conhecimento, mas a prática nos ensina muito. A honestidade no relacionamento médico-paciente é fundamental, embora tenhamos que ter sensibilidade. Quando precisamos estudar o assunto é primordial pedir um tempo para conversar e sobre o assunto. Hoje, a internet agiliza muita coisa, mas o paciente é muito mais que isso, daí a força da prática para a detecção do que se pretende saber. Como qualquer outro profissional, precisamos de muita humildade para encarar que: se não sabemos, precisamos saber, estudar, pesquisar, etc. A medicina exige estudos ao longo da vida do profissional”.

Boca: E quando se perde um paciente?

Dr. DIOGO BOSSAY – “Trabalhamos na linha limite entre a vida e a morte. Perder um paciente dói muito, porque a base da medicina é salvar vidas. A pandemia judiou muito da gente. Vimos pacientes, gente à nossa vida e colegas perder a vida com algo que estávamos começando a aprender. Na pandemia perdemos pessoas conhecidas ou não. Foi muito difícil. O que restou dela entre os que se salvaram, restaram os problemas psicológicos, doenças egressas e outros problemas que resultaram dessa tragédia. Profissionalmente foi para todos nós – médicos e pacientes – um período de sofrimento, tristeza, solidão, vitórias e pesares”.

Boca: Você é conhecido não apenas pelo alto grau de profissionalismo, mas por atender pessoas gratuitamente. Lembro que enviei um paciente do interior à você. A pessoa estava perdendo a mão com leishmaniose e você a curou!.

Dr. DIOGO BOSSAY – “Essa é a melhor paga. Eu pude, com meus conhecimentos fazer alguém feliz, curar alguém, tirar-lhe o sofrimento, minorar-lhe as dores. É tudo o que o médico deve fazer. O médico trabalha muito, principalmente no interior onde nem sempre os recursos estão disponibilizados. É no SUS, particular, convênios, hospitais, prefeituras e governo. Confesso: o melhor presente para quem ama a medicina é ouvir: você curou alguém! Fico emocionado!”.

Boca: Você é pré-candidato a Deputado Estadual?

Dr. DIOGO BOSSAY – “Sou. Aceitei o desafio a mim proposto pelo ex-governador e pré-candidato a governador Dr. André Puccinelli (MDB), médico como eu.

Ainda entre os meus incentivadores está o experimentado ex-deputado estadual Antônio Carlos Arroyo resolvi aceitar este desafio. Nossa região precisa de um representante ligado à saúde. Represento a região Sudoeste. Sou filho de Miranda, cidade que já deu à nossa política nomes famosos como o saudoso e inesquecível Dr. Pedro Pedrossian, maior governador que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já teve. Na Assembleia Legislativa pretendo estruturar a saúde nessa e noutras regiões. Aceitei o desafio com o apoio da minha família e pelo povo que conhecemos em nossa região. Objetivamos buscar o desenvolvimento e melhorar a saúde em rincões onde o desejo é viver com qualidade”.

Boca: Nessas andanças o que você tem visto em nosso estado?

Dr. DIOGO BOSSAY – “Estou conhecendo um pouco mais da realidade da minha região e dos municípios deste Estado. Ao primeiro encontro com o eleitor dá para sentir que estão bem desanimados com a política, mas quando percebem que estamos disputando um cargo pela primeira vez, vindo da iniciativa privada e de um trabalho como médico, eles se interessam pelo nosso trabalho e nosso compromisso. Nesse sentido apoiam nossa iniciativa, daí o compromisso com o social e a saúde, prioridade no Estado. Na Assembleia minha pretensão é criar centros avançados de diagnósticos, desafogando a medicina da Capital. Não é mais possível ter que deslocar um paciente do interior para fazer diagnósticos na Capital.

Boca: O que fazem no interior?

Dr. DIOGO BOSSAY – “No interior não se faz nem hemograma ou outros exames mais simples. Aparelhos velhos estão sempre quebrados há vários meses. As inaugurações estão voltadas para prédios, mas a medicina moderna exige equipamentos. Estão inaugurando hospitais sem estruturas de atendimento. É preciso virar essa página, porque esse comportamento está ceifando vidas. Pacientes podem morrer por falta de pré-atendimento. Esse é um olhar clínico sobre a saúde que não está tendo na atualidade”.

Boca: Qual o reflexo de uma medicina estruturada no interior?

Dr. DIOGO BOSSAY – “Se a saúde melhorar no interior vai desafogar o atendimento na Capital. Pode-se reorganizar por regiões os serviços de hemodiálise, exames de última geração, ressonância, tomografia, mamógrafo, ultrassom, colonoscopia, endoscopia e deixar para a Capital cirurgias complexas como neurológicas, cardiológicas, etc. Temos pessoas morrendo de apendicite nas cidades interioranas. Exames não podem ser demorados. Os investimentos salvam vidas. Quero resolver de perto todas essas deficiências porque conheço profundamente o assunto”.

CONTATOS: Facebook.com/diogo.bossay – Instagram.com/diogobossay – Telefone: 67 99902-1662