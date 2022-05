DR. FLÁVIO FREITAS BARBOSA: Médico, Cassilandense, mudou para Campo Grande para estudar medicina, formado em 2012, atuante na área de saúde mental, atua na saúde pública desde 2013, especialmente no SUS – Sistema Único de Saúde, atua no CAPS – (Centro de Atenção Psico-Social), especialista em Medicina do Trabalho e em Medicina do Tráfego, Pós-graduado em Psiquiatria, membro titular da Comissão de Processo Ético-disciplinar da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Conselheiro Federal de Medicina pelo Estado de Mato Grosso do Sul, membro da Comissão Nacional Pró-SUS. Presidiu o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso do Sul de 2017 a 2019 e atua como médico do sistema prisional do estado.

Boca: Dr. Flávio: e o SUS?

Dr. FLÁVIO FREITAS BARBOSA – “O SUS é organizado, mas não funciona. Sempre temos a esperança de que as coisas vão progredir e melhorar. Mas é o que tenho visto todos os dias com os pacientes exclusivamente do SUS. Eu me dedico exclusivamente ao SUS, pois deixei meu consultório particular há dois anos e me arrependo demais de não ter feito antes, mas tudo na vida tem seu tempo certo. Estou vivendo esta realidade: do assentamento indígena, dos sem-terra, das glebas, dependentes químicos e demais pessoas. Sou médico do sistema prisional da AGEPEN há muitos anos e tenho visto muito sofrimento: falta atendimento, há postergação de providências. Dias atrás fui visitar uma paciente que estava há três dias aguardando vaga e um colega de profissão me disse: não temos mais vagas. É preciso melhorar a regulação. Por sorte, ele tentou novamente e milagrosamente apareceu uma vaga, sendo a pessoa transferida para o HU, que ficou duas horas no hospital e recebeu alta sem ter sido operada. Nesse caso, se o paciente sentir dores, novamente será reenviado a uma UPA. Confesso: com todo o respeito a governadores e secretários que falam sobre saúde pública: não bastam bons discursos. É preciso colocá-los em prática”.

Boca: Qual é a saída para esse problema?

Dr. FLÁVIO FREITAS BARBOSA – “A saída, pelo meu ponto de vista é: as pessoas mais necessitadas e mais carentes necessitam ter prioridade. Os municípios precisam deixar de ser reféns de hospitais e criar hospitais municipais. Capitais do porte de Campo Grande precisam ter seus próprios hospitais e uma gestão plena na saúde. Nada contra os mutirões e as caravanas, mas acho que é preciso operar de segunda a segunda, do primeiro até o último dia do ano. Pense comigo: se nove mil pessoas estão numa fila para se consultar com um neurologista, é desumano. Veja: existem oito mil cirurgias ortopédicas, sete mil de vesícula. Essas pessoas precisam operar. Médicos, hospitais e equipes existem… talvez o que falta é um pouco de verba por ser ela finita enquanto a demanda é infinita. É preciso boa vontade”.

Boca: Estão fechando os locais para pacientes que sofrem de problemas mentais…

Dr. FLÁVIO FREITAS BARBOSA – “Isso é uma temeridade. A Lei Paulo Delgado (Lei 10.216) acabou com os hospitais psiquiátricos e reduziu leitos nos CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial). Existiam atrocidades no passado com relatos escabrosos. Em verdade não eram hospitais, e sim hospícios. Para cada mil habitantes tem que existir uma vaga para a psiquiatria. Hoje, se um paciente infartar, ele consegue uma vaga, mas para o doente mental não. A família não tem onde colocar esse doente. O “Nosso Lar” já chegou ter 160 leitos, foi reduzido a 120, depois 80 e hoje apenas 40, dos quais 20 para o município e 20 para o Estado.”

BOCA: Por que as vagas diminuíram?

Dr. FLÁVIO FREITAS BARBOSA– “Porque foram reintroduzindo o doente de volta à sociedade (o que é válido), mas quando esse paciente surta, ele precisa ser internado em local adequado. Essa é a política: a população cresceu em progressão geométrica e os leitos não. A psiquiatria: para se ter uma ideia, em 2000 a OMS previa que quando chegasse em 2020, de cada 10 pessoas, 30 iriam aos psiquiatras. A previsão se concretizou dez anos antes. A pandemia deixou sequelas neurológicas profundas: depressão, ansiedade, insônia, esquecimento, déficit de memória, déficit cognitivo, déficit de atenção… Precisamos de mais CAPS-AD (Álcool e Drogas), pois só temos um para uma população de quase 1 milhão de habitantes”.

Boca: É correto dizer que a saúde pública está falida?

Dr. FLÁVIO FREITAS BARBOSA – “Na minha visão, o sistema sim. Todas as Santas Casas estão com déficits e à beira da insolvência. Os postos estão com falta de medicações. Não há cirurgia para todo mundo e nem leitos. Se não tem tudo isto o sistema não pode falar que está bem. O SUS completou 31 anos de existência. A Lei do SUS que trouxe na constituição que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Mas esse dever ficou solto e nós precisamos reavaliar o sistema: algo precisa ser feito e urgente. Se tanta gente reclamando, então é sinal de que o sistema está mal e é necessário reformá-lo”

Boca: Tem muitos médicos que se dedicam à caridade…

Dr. FLÁVIO FREITAS BARBOSA – “Se você tem um colega que quer fazer caridade é ótimo, mas ele sozinho não faz nada, porque há a necessidade do recurso humano, estrutura, material, para completar a equipe. Quando me dediquei a atender exclusivamente pessoas que não tinham condições de pagar uma consulta conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas. Mas isto só fará diferença global se esse pensamento for de forma global. Quando se é individualizado isto nos limita. Se o SUS é a porta de abertura para as pessoas que precisam de saúde universal, integral e gratuita, precisamos melhorar isto. Um dos pontos é a gestão. Imagine uma fila com 9 mil pessoas esperando uma cirurgia com um neurologista. Estados Unidos, França investiram em tecnologia na Medicina. São programas que usam a inteligência artificial para ajudar o sistema: Com cinco perguntas a inteligência, com o médico, consegue obter 87% deste diagnóstico. O diagnóstico é médico, auxiliado por tecnologia. Mas para isso é preciso de investimentos”.

BOCA: Como conselheiro federal o senhor deve sofrer muito porque: coleta esses dados, leva e diz olha como a situação está caótica…

Dr. FLÁVIO FREITAS BARBOSA – “Essa demanda que acabei de mencionar levei diretamente ao ministro e secretário executivo de atenção básica, Dr. Rafael Câmara, conselheiro federal pelo estado do Rio de Janeiro. Cada estado possui dois conselheiros federais que o representa. Então a gente tem levado essas questões e parece que as coisas têm melhorado. Como conselheiro só para ter uma ideia a maioria dos processos que tem contra os médicos, 90% é por falta de relação. Talvez como médico em alguma situação que não seja possível resolver toda a demanda do meu paciente, eu pelo menos preciso abraçá-lo, ser afetuoso ao ponto de devolver a ele tudo aquilo que na medicina não conseguiu resolver. E isso parece que vem acabando nessa nova geração de médicos. Para ser médico ´é preciso gostar de gente”.

