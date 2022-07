FLÁVIO RENATO ROCHA DE LIMA (65): Médico, ex-vice-prefeito de Campo Grande, pré-candidato a deputado federal. Há mais de 40 anos atuando como clínico-geral, ginecologista e obstetra. Depois de “dar um tempo na política” resolveu disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo partido “UNIÃO BRASIL”. Formado em Medicina pela UFMS há 40 anos, Flávio possui três especialidades médicas registradas no CRM/MS (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul), além de pós-graduação em Emergência. Natural de Campo Grande (MS), casado com Carla Guizzo Couto, pai de dois filhos e avô da Maria Eduarda, meu orgulho. Foi médico na Assembleia Legislativa; Diretor do antigo Previsul – atual Cassems – se candidatou em 1982 à vereador e em 1988, se transformando num “Campeão de Votos”. Presidiu a Câmara Municipal de Vereadores desta Capital em 1990 e assumiu a condição de vice-prefeito de Campo Grande na administração do então saudoso prefeito Lúdio Martins Coelho após a renúncia de Marilu Guimarães. Ainda na esfera política Dr. Flávio Renato presidiu a UCVMS (União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul) e foi vice-presidente UVB – Brasil (União dos Vereadores do Brasil). Assumiu a Presidência do PARTIDO PROGRESSISTA no Estado, e em 2002, saiu candidato a vice-prefeito de Campo Grande na chapa encabeçada pelo deputado federal Vander Loubet (PT-MS). Dr. Flávio presidiu a Fundação Estadual de Saúde, chefiou: o HR (Hospital Regional), o Lacen e o Hemosul. Foi secretário municipal de Saúde de Nova Alvorada do Sul; Presidiu a Associação Médica do Estado; Foi Conselheiro do CRM/MS. Entrevistado do programa “BOCA DO POVO” da Difusora/FM-101.9 pelo jornalista B. de Paula Filho.

*Por Josimar Palácio

EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DO POVO

Boca: Você sempre foi um “Campeão de Votos”. Por que abandonou a política?

DR. FLÁVIO RENATO – “Não abandonei. Resolvi dar um tempo na vida política. Mudei radicalmente como se fizesse o famoso ano sabático. Estava profundamente chateado depois de ter sido candidato a deputado estadual ficando como 3° Suplente. Após o episódio vieram algumas decepções com a própria classe política que assumiu o estado naquela época. Fui relegado a um plano que não merecia porque sempre fui companheiro de luta e fiel ao partido. Não me pouparam em nada, mesmo assim suportei”.

Boca: Como você superou a derrota da época?

Dr. FLÁVIO RENATO – “Pelo tanto que fiz; pelo companheiro que sempre fui merecia respeito, afinal eu tive – na época – 312 médicos comigo. Elegemos na época o Presidente da República, o governador do estado, dois senadores e um deputado federal. Todos da nossa chapa. Fiquei como terceiro suplente por menos de 800 votos. Achei que mesmo perdendo seria consultado pelos que venceram nesse esforço conjunto, mas nada daquilo aconteceu”.

Boca: A decepção com os amigos que não compreenderam sua chateação por ignorá-lo na participação já está superada?

Dr. FLÁVIO RENATO – “Triste, decidi que não mais participaria da vida pública, mas resolvi mudar. Fui pra a Bahia com o coração partido… despedaçado. Lá, toquei projetos individuais, mas as saudades de Mato Grosso do Sul e dos amigos me trouxeram de volta. Na Bahia presidi um partido e me conscientizei que ‘a política está em mim’. Vida pública tem dessas coisas: você abraça, convive, luta, conquista, faz amigos, traduz as necessidades do seu povo. Em pouco mais de 6 meses fui candidato a prefeito. Com as saudades me corroendo decidi voltar. Trabalhei, superei minhas dores, perdoei – e acho que fui perdoado – e refeito, voltei ao antigo berço para disputar uma pré-candidatura a deputado federal”.

Boca: Seus amigos estão saudosos da sua atuação política. O que lhe dá prazer?

DR. FLÁVIO RENATO – “O tempo é o maior lenitivo para todas as dores. Meus amigos estão saudosos. Fizemos muitas coisas pela nossa Capital. Ajudei as pessoas naquilo que me foi possível. O ‘feedback” das pessoas que estou reencontrando nesta pré-campanha, os ex-companheiros que se aconchegam à este novo projeto, tem me dado fôlego, rumo, prazer e satisfação para fazer aquilo que mais gosto: Medicina e Política”.

Boca: Qual a reação de quando te encontram e você anuncia sua volta à política?

Dr. FLÁVIO RENATO – “Com companheiros é fácil fazer política de qualidade. Quando reencontro pessoas sempre temos boas histórias para contar. Às vezes se mesclam medicina com a política. Soube, ao longo da minha trajetória fazer amigos. As portas se abriram ao meu retorno. As saudades modelaram em mim um novo homem: mais paciencioso e mais preparado. Construí amigos e escrevi minha história, especialmente na área de saúde. Essa foi a maior riqueza que deixei como herança. Meus companheiros se unem aos meus propósitos por livre e espontânea vontade”.

Boca: Você é um pré-candidato que aonde chega traz as rosas da bondade daquilo que fez…

Dr. FLÁVIO RENATO – “Quero realizar um excelente trabalho. Aos 67 anos de idade estou maduro, reflexivo e com mais conhecimentos. Aos 40 anos de medicina muitas coisas passaram pelas minhas mãos e muitas outras passarão neste novo ciclo. Tudo o que decidi com o coração sempre deu certo. Sou um apaixonado pelo povo. Compreendo as suas necessidades. Estou preparado para reescrevermos juntos uma nova história”.

Boca: Falando da medicina. O que a profissão o ensinou além de salvar vidas?

DR. FLÁVIO RENATO – “Que Deus existe e que sem ele, nada, absolutamente nada teria sentido. Todas as vezes que fui fazer uma intervenção cirúrgica, da mais simples à mais complicada, orei pedindo a Deus a sua orientação e que me intuísse para que pudesse com minhas mãos salvar aquela ou aquelas vidas que ali estavam. Sou um instrumento nas mãos do Criador. Onde houver fé sempre haverá solução. É preciso investir no ser humano. A medicina precisa suprir as necessidades. Que tenhamos sensibilidade, simplicidade e fé para preencher todas as necessidades. O povo não quer palácios ou palacetes. Quem está num hospital em busca de saúde quer providências, equipamentos e pessoas capazes de minorar-lhes os sofrimentos”

Boca: Você tem um planejamento daquilo que pretende se eleito for?

Dr. FLÁVIO RENATO – “Minha área precisa de pessoas, equipamentos, medicamentos e atenção especial àqueles que estão sofrendo. Este é o momento que Deus me proporcionou para colocar em pratica minhas ideias, quer na área da saúde ou administrativa. Temos visto inúmeras situações que precisamos agir. O povo exige menos impostos. A política não aguenta mais a judicialização. A carestia está comendo e corroendo as esperanças. Povo sem esperança se desespera. É preciso pensar naqueles que dão suas contribuições ao país e que votam na esperança de que as coisas mudem”.