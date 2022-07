PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL Dr. SANDRO TRINDADE BENITES (47): Filho de militar, nascido e criado em Campo Grande, Major do Exército Brasileiro, Médico Pediatra, Nutrólogo e Toxicologista. Foi Diretor Técnico do Hospital Regional, Médico da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Médico Concursado do Tribunal de Justiça e Assessor Técnico da Secretaria Estadual de Saúde, visando sempre a prevenção de doenças e não as causas. Sempre andou de mãos dadas com a prevenção: realizando capacitações com jovens e adolescentes das escolas, sobre o abuso de álcool, drogas e tabagismo. À frente do CIATOX não foi diferente: centenas de acadêmicos e profissionais de saúde foram capacitados, na prevenção e tratamento das intoxicações por animais peçonhentos, medicamentos e entorpecentes. Na quarta-feira (29), Dr. Sandro foi entrevistado no programa Boca do Povo na Difusora Pantanal FM 101.9, pelo jornalista B. de Paula Filho.

Por Bia de Almeida

MÉDICO E VEREADOR ACEITA O DESAFIO DE SER PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL

Boca: Dr. Benites passou a pandemia?

SANDRO BENITES: Graças a Deus página virada digo as boas pessoas se foram e nós os ruins ficamos. Infelizmente tivemos uma despida triste, porém nós temos novos desafios na saúde. Estamos vendo uma nova pandemia em Campo Grande o abuso de álcool e drogas. Mais de 1.500 pessoas nas ruas de Campo Grande dependentes químicos que não conseguem infelizmente sair dessa situação.

Boca: Dr. São Paulo por exemplo está de joelhos com um assunto como esse e Campo Grande está marchando para isso.

SANDRO BENITES: Na década de 90 nós ouvimos falar de cracolândia em grandes centros hoje se você for na antiga rodoviárias inúmeros dependentes químicos. Isto acontece em sinaleiros da Capital onde vemos usuários de drogas.

Boca: Eles parecem zumbis andando sem perspectiva de vida.

SANDRO BENITES: Sim. Olha que tristeza 98% deles não vão sair dessa vida. Eles vão morrer na dependência química. Campo Grande tem dezenas de clínicas tanto urbana quando rural com milhares de homens e mulheres tentando sair do vício. Esse é novo desafio que nós temos.

Boca: Será que eles querem mesmo sair?

SANDRO BENITES: Sim tem que querer. Mas só a vontade e o conhecimento não mudam o comportamento. Lógica que a vontade é necessária. Mas a dependência age num órgão muito primitivo do nosso cérebro sendo mais primitivo que a razão. Tenta sair e passa sempre pela faze da recaída. Então é um processo doloroso e muito difícil pois é uma doença que não tem cura. Uma vez que você se torna dependente será para o resto da vida.

Boca: Esses dias atrás alguém me procurou e me disse meu irmão está perdido no álcool. E chegou ao nível de tomar álcool de carro, de perfume e álcool gel. O que eu faço já tentei internar ele várias vezes em clínica que se sair antes do término do tratamento não recebe de volta.

SANDRO BENITES: A maioria recebe de volta, mas precisa ser voluntário. Porque as clínicas entenderam que a família quer que a pessoa se livre do vício, mas se a pessoa não quiser não resolve.

Boca: Eu fui claro com essa pessoa e sincero e dize não faz nada. Tenha muita paciência e muito amor com seu irmão porque infelizmente ele vai acabar morrendo no vício.

SANDRO BENITES: Infelizmente, é um dado real. Tenho acompanhado muitos casos e infelizmente a droga mais devastadora no nosso país é o álcool pois é o que causa maior dano e nós banalizamos o uso do álcool. O pior que aceitar e banalizar. Na geração do meu pai quem bebia homem adulto. Hoje mulher as vezes bebem mais que o homem, criança, adolescente, jovem. Não basta você beber. Hoje você tem que beber fotografar postar curtir e acha que é bonito. Nossas crianças e adolescentes principalmente porque é a faixa etária mais vulnerável elas precisam de referência de pessoas que não bebem não fumam não usam drogas. Quando você faz essa atitude mesmo sem perceber você pode ser uma referência negativa. Você pode estar estimulando uma criança ou um adolescente todos os dias. E devemos ser referência positivas para a comunidade. Deixo aqui um pedido como médico evitem fazer estes tipos de postagens. Postando uma vida ativa, ou seja, caminho, fazendo exercício físico você assim incentivará as pessoas a coisas boas.

Boca: Dr. o álcool que é uma droga aceita vendida abertamente e proporciona um lucro grande para o estado para quem vende e quem fabrica. Tem pessoas que tem tendência ao alcoolismo.

SANDRO BENITES: Isto é geneticamente determinado não só alcoolismo, mas todas as outras drogas são desta forma. Por exemplo eu tive um problema no rim precisei fazer morfina na veia foi a pior sensação que tive na minha vida. Tem pessoas que ficam viciadas. Meu pai sofreu uma cirurgia de fêmur ele precisou fazer morfina na veia. Ele me disse a melhor sensação que tive na vida nos meus 75 anos de vida.

Boca: O Senhor não é padre e sim médico, mas eu vou lhe fazer uma confissão. Eu fui fazer o exame de endoscopia e estava conversando com a médica e apaguei. Acordei numa felicidade e nunca havia visto um dia tão bonito. Isto aí é o efeito da droga que nós ministramos no senhor para poder realizar o exame.

SANDRO BENITES: A mesma medicação e eu tive uma sensação horrível. O Senhor teve uma sensação boa e o meu pai teve uma sensação maravilhosa. Ele entrou num carro que voava, viu cores que nunca viu. O Cantor Maycon Jackson que morreu de overdose se viciou nessas drogas. Ele queimou o corro cabeludo precisou fazer um derivado da morfina e não consegui parar. Nesse momento da dependência química geneticamente determinada não adianta você ter dinheiro todos entram na vala comum. E só quem tem um dependente químico na família sabe o drama que passa. E não existe um tratamento eficaz para isso. Estamos vivendo esse drama tanto com a nicotina a droga que mais causa dependência e como o álcool que banalizamos. E há quem interessa ter uma geração inteira de dependentes químicos. Nós como sociedade não temos interesse nisso. Interessa a quem vende.

Boca: Eu saí de lá pensando se esse é o barato que essas pessoas viciadas sentem e por isso que eles não querem sair.

SANDRO BENITES: Eles passam a viver num outro mundo e numa outra dimensão. E precisamos conversar com nossos filhos porque falamos assim não usa droga que é ruim. Se você ruim a pessoa largava, mas é uma sensação maravilhosa. Mas logo em seguida em seguida vem a depressão. Quando visito as unidades terapêuticas essa é a pior parte de ser dependente. Usar droga é a melhor parte a depressão que vem depois é ruim. A pior parte é o que precisamos fazer para conseguirmos a droga. Nós roubamos, enganamos, assalta, se prostituiu, revira o lixo e nós tornamos dependente do traficante. Então você deixa de ser humano e passa a ter uma vida desumana.

Boca: O Senhor como vereador tem se preocupado bastante com esse tema e o que a Câmara pode fazer em relação a isso?

SANDRO BENITES: Tenho ido todos os dias de manhã, tarde e noite realizando capacitações em escolas municipais. E eu vejo que mais da metade dos adolescentes já experimentaram o álcool. E uma boa parte já usa maconha e acha que não faz mal. Maconha causa dependência, e diminui uma ação no sistema nervoso cerebral que é inato ao ser humano que é a nossa ambição. As pessoas acham que ambição e ruim. O excesso de ambição é ruim a falta é pior. Essas pessoas que estão fumando maconha não estão fazendo nada e gerando um custo para o estado das pessoas que trabalham. Quando fazemos parte de um bairro, cidade, estado é noção de nação combater. Participo agora do Conselho Municipal Antidrogas como representante da Câmara tem falado com a Secretaria de Educação e Saúde para podermos essa capacitação. Mas não basta você fazer palestras antidrogas. Nós precisamos das opções para a nossa juventude através do esporte, cultura e arte. Quando você ocupa a cabeça do jovem através de uma dessas ações geram um barato semelhante ao da droga. Se você tem uma família estruturada está indo bem na escola e pratica um esporte não vai procurar um outro meio. Tenho conversado com a Funesp um projetinho envolvendo todas as secretárias. E vamos encaminhar até a prefeita para vermos se conseguimos implementar o projeto. Campo Grande sem drogas ou um plano de juventude para a Capital. Nós temos iniciativas assim em Campo Grande. Eu conheci a Banda Mirim que é uma verdadeira orquestra sinfônica onde centenas de crianças tocam. Temos o projeto coruja que fica no bairro Los Angeles um trabalho maravilho e bem estruturado. Lá são 33 modalidades de esportes. Projetos como este que o poder público precisa incentivar para que tenhamos este modelo de gestão que temos no projeto coruja.

Boca: Concordamos no ponto de o gesto da prefeita ir até o Governador fala para ele ajuda o povo da minha cidade foi um gesto maior.

SANDRO BENITES: Um gesto de humildade que abre portas. E a soberba fecha portões. Então essa humildade dela ir lá e pedir e a sensibilidade do nosso governador de atender. O Governado sempre esteve pronto ajudando Campo Grande e o Estado. E na covid eu estava no Hospital Regional e via um monte de respirador achei que estávamos jogando dinheiro fora e passou um tempo todos eles estavam ocupados e precisamos comprar mais. Realmente a população de Campo Grande deve muito ao governo do estado diante da pandemia que ele deu ao estado.

Boca: Vamos sentir saudade desse Governo?

SANDRO BENITES: Sim. E principalmente no interior pois tenho andado e visto e as pessoas falam você vai para onde vamos fazer uma capacitação em Caarapó. Chegando lá fiquei encantado com a cidade. Nós tivemos crescimento e desenvolvimento grande ao longo desses anos. Várias cidades que não ia devido a pandemia Ponta Porã por exemplo é uma potência tanto a rede hoteleira, como a rede de restaurantes. A quantidade de acadêmicos de medicina. E me alegra o desenvolvimento do estado.