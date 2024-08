Entrevista exclusiva na rádio Difusora Pantanal: Alex Melo, pré-candidato a vereador, destaca projetos de infraestrutura e avanços da prefeita Adriane Lopes

Hoje, a Rádio Difusora Pantanal trouxe aos ouvintes uma entrevista especial com Alex Melo, pré-candidato a vereador de Campo Grande pelo Partido Avante. Em uma conversa enriquecedora, Melo abordou suas propostas para a cidade e destacou os avanços significativos que a prefeita Adriane Lopes conquistou em apenas dois anos de gestão.



Durante a entrevista, Alex Melo apresentou uma visão detalhada de seus projetos voltados para a infraestrutura de Campo Grande. Ele enfatizou a importância de desenvolver e modernizar as vias urbanas, ampliar as áreas de lazer e melhorar o sistema de transporte público. “Nossa capital merece um planejamento urbano que esteja à altura de suas necessidades e potencial. Com projetos bem estruturados, podemos transformar a cidade, garantindo qualidade de vida para todos os moradores”, afirmou Melo.



O pré-candidato também fez questão de reconhecer os feitos da prefeita Adriane Lopes, ressaltando os avanços obtidos em sua gestão. “Em apenas dois anos, a prefeita Adriane Lopes conseguiu implementar melhorias significativas em diversas áreas da cidade. A pavimentação de ruas, a criação de novos espaços de convivência e a eficiência na gestão dos recursos públicos são alguns exemplos de seu trabalho árduo”, destacou Melo.



Alex Melo destacou que, caso seja eleito, seu objetivo será dar continuidade ao progresso iniciado por Lopes, sempre buscando a inovação e a eficiência nos projetos de infraestrutura. “Vamos trabalhar em conjunto com a administração atual para que Campo Grande continue avançando e se tornando um exemplo de cidade bem planejada e sustentável”, concluiu.