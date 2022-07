Lilian Fernandes é aquela que não foge à luta. Desde pequena, conta que sempre lutou por aquilo que acreditava. Filha de sindicalista, o pai, seu Ivo Fernandes, era motorista de ônibus. Ela viu no estudo e na luta sindical os principais meios de alcançar o que sempre acreditou. Mudar a vida das pessoas. Servidora concursada em Mato Grosso do Sul, o currículo mostra que o caminho foi trilhado com sucesso que acredita, ser o motivo de ter seu nome aclamado para ser pré candidata a deputada federal. Lilian é presidente licenciada da Feserp-MS (Federação Sindical Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul) e do Sindsad-MS (Sindicato dos Servidores da Administração de Mato Grosso do Sul), também é assistente social e advogada e credenciada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para representar as mulheres na América Latina, além de conselheira licenciada da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e diretora da CSPB (Confederaão dos Servidores Públicos do Brasil. “Daquelas que vai em protesto pelos direitos dos servidores encarando sol, chuva e frio”, garante. Ela concedeu entrevista ao programa do jornalista Be de Paula e falou sobre a importância das mulheres na política, de lutar pelos trabalhadores e trabalhadoras.

“A representante dos servidores públicos”

Boca: Como é ser pré-candidata?

LILIAN FERNANDES – Além de ser pré-candidata, eu sou secretária estadual do PSB há dez anos, fazendo política para mulheres todo esse tempo. Então eu tenho que sair do discurso e ir para a prática, convocar as mulheres para políticas e falar para tomar o que é nosso, mas isso tem que ter meu nome. Não é fácil, porque a mulher quando coloca seu nome para disputa ela pensa na família, na casa, nos filhos e não é uma decisão fácil para ela. Minha mãe, a dona Maria de Souza, conversou muito comigo. Eu tenho dois filhos, o Jorge Felipe e o João Victor, tenho marido, neta, amigos e amigas que me amam e que estão comigo nessa caminhada. No PSB estamos trabalhando isso há muito tempo, então temos pré-candidatas excelentes para a chapa e não vamos aceitar mulheres laranjas, que vão compor a chapa para cumprir cota.

Boca: Com é ser mulher laranja na política?

LILIAN FERNANDES – Eu não sou. Vim para a luta. A mulher laranja que nós não aceitamos no PSB é que vem só para compor chapa que precisa dos 30%, que inclusive vai ser uma luta minha na Câmara, porque além dos 30% da chapa e do dinheiro, nós queremos 30% dessas vagas e das cadeiras. E eu vou estar lutando para isso. Esse ano falaram “vamos dar 12% das cadeiras para vocês, mas nós já temos 15%”, então não adianta gritar para isso. Hoje não temos esse número de cadeiras e isso é necessário, é histórico o que estamos passando. Temos só uma governadora no Brasil e o TSE está batendo muito em cima disso, no entanto é inadmissível aceitar que na Casa de Leis do MS os 24 eleitos foram homens.

Um exemplo, a Mara Caseiro ocupa a vaga do Onevan, nenhuma mulher foi eleita no na eleição passada.

Boca: Como você quer política para mulheres, se você só elege homem para te representar

LILIAN FERNANDES – Então, acredito que temos que ter representantes mulheres e vemos coisas horríveis, feminicídios e outras barbáries. As mulheres tem que entender que nós temos que estar lá para nos defender e fazer política para nós mesmas. Os melhores projetos são aqueles que você vivencia no dia a dia, você não pode cobrar projeto de ônibus para alguém que não anda de ônibus. Você não pode cobrar educação pública de qualidade, se um político não veio de lá.

Boca: Nessas andanças? O que você vê no povo?

LILIAN FERNANDES – Eu estive em Sidrolândia, Maracaju, Itaporã, Ponta Porã e assim é muito bacana porque você vê que o povo quer renovação, quando você chega com essa proposta, eles querem a demonstração de competência. Então eles pedem para ver minhas propostas e isso é muito bacana, eu tô tendo essa aceitação e isso é muito bom, porque eu preciso. Os pré-candidatos que não vão ter perna para chegarem a todos os lugares, mas onde a gente não chegar, a voz tem que chegar. Na pré-campanha nós caminhamos um pouco, hoje nós somos 53% do eleitorado, porque nós não temos mulheres no poder. Daí os homens pregam outra peça e eles falam “mulher não vota em mulher”, claro que vota. Nós tivemos a Dilma eleita. Acontece que as mulheres não conseguem se organizar no grupo político como os homens, porque elas vão cuidar da casa, dos filhos, então temos uma tripla jornada. Então você só chega na política e organizada por grupos políticos, eu faço a política periférica, porque sou sindicalista e faço essa política. Sou assistente social e advogada, mas nem toda mulher consegue fazer isso, nós temos que ajudar e ser a mão que estende uma para outra. As sufragistas só conseguiram direito aos votos, porque se organizavam para poder lutar pelo voto. Não vamos jogar o voto fora.

BocaA: Você acha que mulher é indecisa?

LILIAN FERNANDES – Vimos na pandemia que as mulheres foram decisivas em todas as questões, a mulher é muito pragmática e faz várias coisas ao mesmo tempo.

Boca: PSB se fortalecendo entre as mulheres, qual a palavra do Ricardo Ayache em relação a isso?

LILIAN FERNANDES – Ele foi um grande incentivador das mulheres, a gente fez com nossas pré-candidatas uma mentoria e ficamos estudando sobre política com nosso estrategista. As nossas pré-candidatas são orientadas e unidas, não vamos soltar da mão de ninguém, uma por todas e todas por uma, se bater em uma, vão bater em todas. O Ricardo sempre foi consciente sobre isso e muito parceiro, então ajudou muito. O PSB tem 5% de cota para as mulheres, mas ele deixou o meu cargo para saber como vai ser usado. Temos um excelente quadro de mulheres e acredito que vocês vão se surpreender.

Também sou a representante dos servidores do estado e é importante eles terem um representante lá, nós tivemos muito retrocesso na pauta dos trabalhadores na Câmara Federal por conta da falta de representantes lá. Nós temos que arrumar muita coisa que ficou errada, a reforma da previdência a nível nacional e nós temos a reforma trabalhista, tem muita coisa pra gente estar discutindo. A minha preocupação é das trabalhadoras informais e autônomas, como vamos dar garantias para elas.