MARCELO MIGLIOLI (51): Engenheiro, advogado e ex-secretário de Infraestrutura de MS. Atuou como secretário estadual de Infraestrutura (2015/2018) e concorreu ao cargo de senador na eleição passada conseguindo a excelente marca de 347.861 votos. Filiado à época no PSDB ele retornou, agora para disputar uma vaga na Câmara Federal. Nesta eleição concorre a uma vaga para deputado Federal pelo partido União Brasil. Sua entrevista literalmente “bombou” nas ondas da DIFUSORA/FM-101.9 no programa “Boca do Povo” com o Jornalista B. de Paula Filho.

Boca: Por onde você estava durante esse tempo pós-eleição?

MARCELO MIGLIOLI – “Resolvi tirar um tempo para a família, ou como dizem modernamente: tirei uns anos sabáticos. O homem público trabalha muito e se distancia da família sem ver os filhos crescerem. Havia uma cobrança sobre mim e resolvi estreitar os laços familiares com uma convivência mais amiúde. Foi proveitoso. Refiz as forças, reavaliei a carreira e percebi que a política é uma paixão que me satisfaz porque é a oportunidade de trabalhar para melhorar vida das pessoas, das cidades, do estado e do país”.

Boca: Deu saudades dos importantes cargos públicos que você ocupou?

MARCELO MIGLIOLI – “Se eu disser que não deu estaria mentindo. Aquele contato com as pessoas, as soluções dos problemas, a vida corrida em busca de realizar obras, tudo isso marca profundamente a nossa vida profissional. É participar de uma transformação que dará às pessoas uma vida melhor. Lembro dessa via que liga ao Detran desta Capital. Ali os desastres eram pavorosos. Muitas pessoas perderam a vida porque a cidade cresceu, o trânsito se agigantou e as autoridades estavam preocupadas. Fizemos uma obra bem estruturada de forma a preservar a vida das pessoas e o tempo demonstrou isso. A saída para Rochedo se transformou numa das mais seguras desta Capital. Essa via agora é só elogios. Na minha visão como engenheiro e tocador de obras a vida sempre estará em primeiro lugar”.

Boca: Vamos falar das obras definitivas?

MARCELO MIGLIOLI – “Como secretário de obras fizemos transformações extraordinárias com projetos consistentes. O programa de pontes de concreto eliminou as pontes de madeira: inseguras e não duráveis. Ainda hoje todos os projetos que o governo do estado está realizando, os mais consistentes como Camapuã/Ribas do Rio Pardo; Anhanduí/Capão Seco; do 21 a Bonito, são meus projetos formulados em 2015. Trabalhamos com planejamento que é o que falta neste País. Foi o meu trabalho que me proporcionou a oportunidade de sair candidato a Senador em 2018 onde obtive quase 350 mil votos.

Boca: Tão logo você assumiu a Obras surgiu a Lava-Jato. Quem foi responsável por aquilo?

MARCELO MIGLIOLI – “Tão logo assumi a Secretaria de Obras surgiram uma série de investigações que já vinham em curso, a chamada ‘Lama Asfáltica’. Nosso trabalho focou nas necessidades da pasta e nunca em investigações. Colocaram “coisas” no meu ombro das quais nunca tive participação ou qualquer responsabilidade. Minha preocupação era tocar o Governo. O que as instituições fizeram faz parte do trabalho que lhes cabe. O que fiz foi mudar o conceito de executar obras exigindo rapidez, qualidade e fiscalização. Na verdade as investigações da época nos trouxeram transtornos, tanto é que tivemos que criar um Conselho fora da Secretaria de Obras para poder gerir o assunto. Investigar não era e nunca foi pauta da Secretaria de Obras . Tenho muito orgulho do volume de obras que realizamos e a consciência tranquila de não ter tido um indiciamento, nenhum processo e nenhuma acusação. É importante falar desse assunto para que as coisas fiquem muito bem esclarecidas. Não fui eu que levantou nada. As “coisas” foram levantadas e cada instituição responde pelos seus atos”.

Boca: Você surge como candidato a deputado federal…

MARCELO MIGLIOLI – “Tinha feito uma pausa na política, no final de 2018, para cuidar de assuntos pessoais. Sempre fui empresário e nunca dependi de cargo público. Sou executivo e de vida própria. Comecei a reconstruir um novo projeto com a Rose Modesto que havia me procurado para coordenar um novo projeto político. O cargo de deputado federal é um dos mais difíceis diante da nova legislação porque as coligações não mais são permitidas e o partido que não tiver 80% do coeficiente eleitoral não vai conseguir eleger Deputado Federal. E considerando esse coeficiente qualquer partido terá que fazer de 120 a 150 mil votos ou estará fora da eleição. Está uma legislação pesada”.

Boca: Como você é recebido nas cidades?

MARCELO MIGLIOLI – “Partido que eleger deputado federal sairá fortalecido. Com a Rose candidata a governadora e Soraya a presidente, a representação política de MS estará bem representada. Então, diante do quadro, aceitei disputar esta eleição. Estou buscando uma vaga como deputado federal e tenho andado por todos os municípios onde sou muito bem recebido devido o que produzimos quando estive na Secretaria de Obras. O trabalho que realizamos não tem rejeição e recebe elogios. Eleito conseguirei fazer mais e essa perspectiva me anima muito”.

Boca: Algo mais?

MARCELO MIGLIOLI – “Quero agradecer a oportunidade de falar sobre tudo a fim de manter nosso grande público bem-informado e me colocar à disposição de todos para que possamos juntos construir um novo tempo para as cidades e o nosso estado. Muito obrigado”.