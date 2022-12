Encerrando o segundo ano do mandato de vereador por Campo Grande, Ronilço Guerreiro faz uma avaliação do trabalho desenvolvido, dos desafios e das perspectivas para 2023.

Qual o balanço que você faz deste ano que está chegando ao final?

Ronilço: Foi mais um ano desafiador, onde tivemos ainda que conviver com a Pandemia, de uma maneira menos agressiva, mas ainda tivemos que nos preocupar e manter cuidados básicos. Além disso foi um ano eleitoral, enquanto agente público tive que fazer escolhas e acredito que os caminhos que busquei foram os mais assertivos. Na Câmara votamos muitos projetos importantes, sempre pensando na população, então acredito que tivemos um ano satisfatório.

Sobre sua atuação como vereador, o que destaca?

Ronilço: Mantive meu foco nas bandeiras que defendo que é educação e cultura, mas jamais deixei de olhar e lutar por melhorias na saúde, na segurança, na infraestrutura e na valorização dos servidores públicos. Sou um vereador de rua e estive em praticamente todos os bairros de Campo Grande, conversei com a população, ouvi as dores e busquei as saídas. Claro que nem tudo foi possível realizar, mas meu papel de fiscalizador e representante do povo foi feito com muita dedicação.

E quais foram os principais projetos de lei que você aprovou neste ano?

Ronilço: Apresentei muitos projetos e entre eles destaco um valoriza a cultura regional e garante livros de autores regionais nas escolas da Capital; além disso apresentei um projeto importante que vai ajudar muito a diminuir a fila das cirurgias eletivas; na área cultural foi aprovado um projeto que garante em Campo Grande a Virada da Leitura e outro institui na Capital o selo Empresa Incentivadora da Educação de Funcionário. Apresentamos também um projeto que abre as salas de leitura e bibliotecas das escolas para a população, além de muitos outros. Também tivemos nesse ano o início dos benefícios do projeto de lei que garante aos portadores de fibromialgia atendimento preferencial, não foi esse ano que apresentamos o projeto, mas foi neste ano que ele saiu do papel. Estou muito feliz com nossa atuação e projetos apresentados.

O orçamento impositivo também foi uma luta que você abraçou e que ano que vem será tirado do papel. O que espera dessa mudança?

Ronilço: Foi um passo importante para nós vereadores ter a aprovação desse projeto. Muitas vezes estamos nos bairros, recebemos pedidos da população e não temos o poder de executar, apenas sugerir e cobrar para que o executivo possa fazer o trabalho. Agora não, apesar de pequeno, temos um valor orçamentário que podemos atender às melhorias que acreditamos ser importante, por exemplo construir uma academia ao ar livre, reformar uma unidade de saúde ou escola, entre tantas outras demandas.

E para 2023 qual a grande meta?

Ronilço: Fortalecer nossas bandeiras e seguir na luta de fazer de Campo Grande uma cidade de leitores. Nossos projetos estão em todos os bairros, são mais de 200 mil livros distribuídos apenas neste ano e vamos reforçar nossas ações, pois acredito muito no poder do livro na transformação das pessoas. Também vou lutar muito para resolver a questão da USF do São Benedito, encontramos um novo local e estamos junto com a comunidade na luta para finalizar essa demanda. Quero reformar as praças do São Francisco e do Jardim dos Ferroviários, além de construir a primeira biblioteca ao ar livre no Jardim Seminário. São muitas as nossas metas e seguirei lutando todos os dias por melhorias para a população.