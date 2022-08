DROGAS: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS PEDEM SOCORRO!

BETÂNIA KELLY RODRIGUES: Pós-graduada em Ciência Políticas pela Universidade Cândido Mendes/RJ. Especialista em Educação em Direitos Humanos pela UFMS, Multiplicadora Internacional de Polícia Comunitária pelo Sistema Koban, Instrutora da Rede Nacional de Educação a Distância a Segurança Pública. Há mais de 12 anos na secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, é 1º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sendo a 1º colocada no curso de Formação de Sargentos, CFS/2015 – 18 anos de Polícia Militar – Campo Grande/MS. Palestrante, idealizadora do Movimento das Mulheres da Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira (27), foi entrevistada no Programa Boca do Povo da Difusora Pantanal.

*Por B. de Paula Filho

Boca: Você está pré-candidata? Por qual partido?

SARGENTO BETÂNIA – “Pelo PL-22. Esse é o meu partido e do presidente Bolsonaro. Independentemente de partido, tenho feito ações há 15 anos com foco voltado para a prevenção de acidentes, combate às drogas e segurança. Trabalho contra a inversão de valores e a valorização da família. O consumo de drogas está crescendo assustadoramente e destruindo o sossego e o cerne da família. O que era “coisa de periferia” invadiu as cidades e adentrou ao seio familiar depois de ganhar espaço em assentamentos, pequenas e grandes cidades. Aldeias indígenas, escolas particulares ou públicas, crianças e adolescentes, etc. Fazemos uma cruzada contra essas mazelas que esgarçam o tecido social. Com nossas ações chamamos a atenção do poder público para políticas mais efetivas e prevenção a fim de evitar que esse mal se alastre ainda mais.

Boca: E como parar alguém depois que caiu nas drogas?

SARGENTO BETÂNIA – “Depois as coisas se tornam mais difíceis. Na maioria das vezes “impossível”.. Portanto, cuidar da criança e do adolescente é o primeiro passo, e aí entra a prevenção. Quem sai carregará sequelas para o resto de suas vidas. Voltando aos lares: cuidar de um dependente químico é sofrer com ele as inconsequências dos seus atos involuntários. Viciado, o jovem perde o orgulho de ser quem é, e nessa situação vira escravo do tráfico, rouba para manter seu vício, faz coisas inimagináveis. Em crise eles pegam coisas de dentro de suas casas para trocar por drogas, e se fazem dívida e não pagam acontece como dias atrás que três traficantes invadiram uma casa e fuzilaram um jovem enquanto ele almoçava com a mãe. Aliás, aquela mãe pediu, implorou para que não matassem seu filho, mesmo assim o fuzilaram na mesa do almoço”.

Boca: Estamos diante de uma epidemia de saúde pública?

SARGENTO BETÂNIA – “A real é que as drogas abrem as portas para a criminalidade. Estamos todos diante de um fator que precisa ser atacado com maior precisão, especialmente com a prevenção. Já estamos diante de um caso de saúde pública e de segurança pública. Quem se envolve com drogas fatalmente estará envolvido em violência. Precisamos dar as mãos e enfrentar com políticas públicas decisivas essa pandemia que está fazendo o país perder o seu bem mais valioso: a sua juventude”.

Boca: Ser sargento da Polícia Militar abre muitas portas?

SARGENTO BETANIA – “Sim. Sou muita grata a essa profissão. Vejo que a chegada das mulheres nas profissões militares seja estadual ou das forças armadas acrescenta o toque feminino à profissões consideradas linha de frente na manutenção da paz e da ordem. Quando cheguei na Polícia Militar nunca havia imaginado ser policial militar. Ingressei por necessidade: estava desempregada. Quando abriu o concurso via a minha oportunidade, e quando cheguei na instituição enfrentei desafios em vários momentos. Foi muito bom. Aprendi muito. Fui lapidada dentro da instituição. Aprendi a comunicar e me policiar; adquiri conhecimentos técnicos; valorizei-me e consegui avançar, quebrar barreiras e fazer parte dessa instituição centenária. Descobri ser possível fazer a diferença”.

Boca: Qual o setor que mais abrange suas dicas de segurança?

SARGENTO BETANIA – “Todos. Literalmente todos. Alerto para que não deixem de maneira ostensiva equipamentos, celulares, bolsas, etc, nos bancos de veículos à mostra e capazes de instigar a audácia dos ladrões. O marginal ou até mesmo o dependente químico estão sempre de olho na primeira oportunidade para ‘dar o bote’. Quebram o vidro, arrombam a porta, etc. Se você não tiver nada à mostra não vai desafiar a audácia de quem vive de furtos. Outro alerta muito importante é para os jovens: não andem com celulares à mostra. No Brasil, a cada ano, os furtos de celulares chegam a quase 1 milhão. É um índice altíssimo que pose ser evitado. Não andar nas ruas com fones de ouvido porque a pessoa poderá ser vítima de atropelamento ou ser roubado. Celular na mão: o ladrão passa de bicicleta e rouba o aparelho. Estar sempre alerta. O ladrão pode ser qualquer um. Estereotiparam o meliante, mas ele tem mil e uma faces…”.

Boca: Como adquirir esse “feeling” que vocês policiais possuem?

SARGENTO BETÂNIA – “É fácil saber no bairro onde se mora os meliantes que vivem sempre prontos a cometer um furto ou um assalto, portanto: olho neles. Pelas roupas, forma de andar e companhias é que nós policiais batemos os olhos e descobrimos quem é ou quem está no mundo do crime. É uma forma que nós policiais vamos adquirindo com a experiência na profissão. Não é algo exclusivo de policiais. Qualquer pessoa pode também ter esse ‘feeling’. É estar sempre “ligado” em tudo o que estiver acontecendo ao seu redor e ter a consciência que o meliante pode ter mil e uma faces.

Boca: O que o rádio trouxe para sua carreira?

SARGENTO BETÂNIA – “Maior alcance em nossas possibilidades de ajudar a sociedade. É um instrumento maravilhoso que facilita a vida. Infelizmente, pelo fato de eu ser pré-candidata a deputada federal tive que me afastar do rádio, mas muita gente me cobra esse tipo de comunicação o que acho maravilhoso, sinal que estão repercutindo as minhas dicas. Aliás, o fato de ser reconhecida pela voz é outro fator surpreendente. Quero agradecer a vocês pela oportunidade e brevemente, após a campanha política estaremos juntos novamente. Abraço a todos e nosso muito obrigado”.