CAMPO GRANDE/MS – Claudio Rosa de Moraes, um dos presos na sexta fase da Operação Omertà, Arca de Noé, morreu ontem (23) à tarde, conforme informações da Polícia. Cláudio havia sido detido em flagrante no dia 2 de dezembro, com munições e acabou tendo a prisão mantida, por não conseguir arcar com a fiança de R$ 10 mil.

Ele estava detido no presídio de regime fechado da Gameleira e chegou a ser levado ao Hospital Regional, após se sentir mal. Há suspeita de que ele teria se contaminado na unidade prisional, mas o fato ainda não foi confirmado.

Em entrevista concedida ao Jornal MidiaMax, o advogado José Roberto Rosa, que atua na defesa de presos na Operação Omertá, disse que tenta liberdade provisória de dois presos que, pois, segundo ele, os presídios estariam com vários casos de coronavírus, colocando em risco a saúde dos acusados. Indgnado, o advogado disse ainda que “Estou chateado com a situação, pois, o entendimento é que os acusados poderiam aguardar o processo em liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão”. Disse ainda que Claúdio era réu primário, com bons antecedentes, emprego e residência fixa.

Por outro lado, o delegado Wilton Vilas Boas de Paula explicou que a unidade está funcionando conforme as orientações de saúde e em qualquer caso de sintomas, servidores e presos são isolados.