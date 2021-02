SIDROLANDIA/MS – Pâmela Silveira Saturnino, 17 anos, foi morta no domingo à noite, com tiro na cabeça. O crime ocorreu na rua na Avenida Dorvalino Santos, e os dois homens Marcos Henrique Sanches Echeverria (22) e Emerson Rebello Ferreira (23), acusados de envolvimento na troca de tiros já tem histórico marcado no mundo do crime. Conforme informações da Polícia. Marcos, com quem a vítima estava em um VW Gol, de cor vermelha, já tem passagens por tentativa de homicídio e violência doméstica. Em 2017 ele foi preso após tentar matar André Luiz de Castro Braga (18) com vários tiros, porém, os disparos acabaram atingindo também outro jovem de 19 anos que estava em sua residência.

Em 2019, Marcos foi denunciado pela ex mulher, com quem vivia havia 4 anos. A acusação foi por violência doméstica. Ele teria chegado na casa embriagado e iniciou uma discussão, quando desferiu tapas e socos à mulher, depois a derrubou e a arrastou pelo chão. Na época a mulher chegou a pedir medida protetiva de urgência.

Outro envolvido no crime, Emerson Rabello é filho de policial militar aposentado e também tem passagens por lesão corporal dolosa, ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, falta de habilitação, tentativa de homicídio e homicídio. 2017, matou com 4 tiros Devid Thiel de Lima (28), após passar com um comparsa em uma motocicleta em frente à residência da vítima. Na época, Devid chegou a ser socorrido por familiares até o Hospital de Sidrolândia, mas duas horas depois, não resistiu e morreu.

Os dois foram feridos durante tiroteio. Marcos Henrique continua internado no hospital Santa Casa em Campo Grande, após ser atingido por dois disparos de arma de fogo. Ele teria acertado com um tiro o pescoço de um adolescente, de 17 anos. Ele também estava no veículo Gol com a vítima Pamela Silveira Saturnino, quando recebeu tiro na cabeça, desferido por Emerson Rabello.