Enxadristas de MS se destacam no Pan-Americano de Xadrez

Mato Grosso do Sul foi destaque do Campeonato Pan-Americano de Xadrez Aberto, Escolar e Universitário. Os enxadristas sul-mato-grossenses foram 14 vezes ao pódio, alcançando cinco troféus de ouro, cinco de prata e quatro de bronze. A competição foi realizada como parte da programação do 3º Congresso Internacional de Esportes da Mente, em Maceió (AL), entre os dias 12 a 17 de setembro.

Representando os municípios de Anastácio e Três Lagoas, os atletas fazem parte do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) junto à SED (Secretaria de Estado de Educação), que oferece treinamento esportivo no contraturno das aulas em escolas da Rede Estadual de Ensino.

Organizado pela LBX (Liga Brasileira de Xadrez) com a CBXE (Confederação Brasileira do Xadrez Escolar), o Pan-Americano teve disputas nos ritmos clássico, rápido e blitz, nas categorias aberto (livre), sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e universitário, nos gêneros feminino e masculino.

Revelação do xadrez escolar sul-mato-grossense, Arthur Neres de Souza brilhou no campeonato. O estudante de 14 anos da Escola Estadual Professor João Magiano Pinto, o tradicional Jomap, de Três Lagoas, deixou sua marca jogando em todos os ritmos: ouro no blitz, prata no rápido e bronze clássico.

“É incrível ver a evolução do Arthur nesses últimos três anos. Ele faz xadrez desde pequenininho, mas nos últimos três anos vem participando de muitos torneios, evoluindo a cada partida. É um orgulho ver o menino nessa idade se dedicando, se comprometendo, colocando metas e correndo atrás para poder atingir seus objetivos”, diz orgulhosa a mãe Lourdes Alves Neres, que também é diretora do Jomap.

Segundo ela, a dedicação de Arthur tem estimulado outros alunos da escola a praticarem xadrez pelo Prodesc. “É muito gratificante ver todo esse movimento em torno do xadrez”, afirma Lourdes.

Confira todos os troféus conquistados por Mato Grosso do Sul no Pan-Americano de Xadrez Escolar:

Ouro

Sophia Eduarda Pariz da Silva – Sub-6 (clássico) – Anastácio

Sophia Eduarda Pariz da Silva – Sub-6 (rápido) – Anastácio

Maria Laura da Silva Damásio – Sub-12 (clássico) – Anastácio

Maria Laura da Silva Damásio – Sub-12 (blitz) – Anastácio

Arthur Neres de Souza – Sub-16 (blitz) – Três Lagoas

Prata

Joyce Pessoa Arruda – Sub-12 (clássico) – Anastácio

Joyce Pessoa Arruda – Sub-12 (blitz) – Anastácio

Éryco Augusto Pariz da Silva – Sub-12 (rápido) – Anastácio

Sophia Eduarda Pariz da Silva – Sub-6 (blitz) – Anastácio

Arthur Neres de Souza – Sub-16 (rápido) – Três Lagoas

Bronze

Éryco Augusto Pariz da Silva – Sub-12 (clássico) – Anastácio

Joyce Pessoa Arruda – Sub-12 (blitz) – Anastácio

Joyce Pessoa Arruda – Sub-12 (rápido) – Anastácio

Arthur Neres de Souza – Sub-16 (clássico) – Três Lagoas

Sobre o Prodesc

O Prodesc é um programa desenvolvido e coordenado pela Fundesporte junto ao NESP (Núcleo de Esportes) da SED (Secretaria de Estado de Educação). O objetivo é promover a formação e desenvolvimento esportivo dos estudantes-atletas da Rede Estadual de Ensino, oferecendo suporte para treinamento especializado aos estudantes, e também identificar potenciais talentos esportivos.

O treinamento desportivo é realizado no contraturno das aulas dos estudantes. No estado, são 1,5 mil projetos aprovados, de mais de 700 professores, que atendem aproximadamente 30 mil alunos, de 311 escolas, de 74 municípios. Ao todo, são 24 modalidades esportivas ofertadas (convencionais e paralímpicas), individuais e coletivas.