Domingo (05), na distribuição da revista Boca do Povo foi entregue aos leitores e as pessoas que por ali passaram, a máscara que hoje já faz parte do dia a dia das pessoas, por conta do novo Coronavívus.

Quem passou por lá e pegou a máscara, disse que essa é uma atitude louvável.

“Parabéns a toda equipe que disponibilizou a máscara para quem ainda não tinha. Eu já peguei a minha”, disse Alex Sandro Lima que trabalha na construção civil, e na oportunidade ainda parou pra oferecer seus serviços.

Segundo ele, quem estiver precisando de pedreiro, encanador, eletricista e pequenos reparos é só entrar em contato pelo telefone 99285-4384.

MÁSCARAS

Boca do Povo em parceria com o projeto Cidade dos Meninos está fazendo e distribuindo máscaras para aqueles que vão aos domingos na Afonso Pena pegar os jornais semanários.

“De início, fizemos 300 máscaras. Era pra ser apenas um teste, porém já sabemos que esse item já faz parte da vida das pessoas e agora precisamos produzir mais. Para isso vamos contar com o apoio e a parceira do projeto Cidade dos Meninos. Enquanto houver necessidade, vamos estar juntos nessa campanha, levando mais segurança a todos que passam aos domingos pela Afonso Pena para pegar os jornais semanários que são entregues juntamente com a Boca do Povo”, comentou Josimar Palácio, o idealizador dessa campanha.

22 ANOS DE DISTRIBUIÇÃO

Boca do Povo segue firme na distribuição gratuita, sempre aos domingos, já são mais de 22 anos e mesmo com essa pandemia, não deixou de circular, principalmente na tradicional avenida de Campo Grande.

“Mesmo com a diminuição do fluxo no centro, Boca do Povo segue firme na sua distribuição, sempre aos domingos, das 8 as 11 horas”, disse William Farias, um de seus colaboradores.

Boca do Povo também é distribuída a centenas de assinantes, em 180 pontos na periferia de Campo Grande, como em todos os órgãos públicos na segunda-feira seguinte. Os exemplares também segue via KM transportes as cidades do interior do estado, sendo Câmaras e Prefeituras.

Contato para assinatura: (67) 3326-7804 de segunda a sexta-feira, horário comercial.