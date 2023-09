Equipe de MS entra em quadra neste domingo pela Liga Feminina de Futsal

Representante de Mato Grosso do Sul na Liga Feminina de Futsal (LFF) a Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) joga neste domingo (03), fora de casa, a partir das 14h (horário de MS) contra as Leoas da Serra, em Lages (SC).

Para participar do torneio, a equipe feminina tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). A partida deste domingo terá a transmissão do Canal BandSports.

A Serc/UCDB vai concluir a primeira fase da competição no dia 16 de setembro, diante da ADEF/APCEF (DF), em casa. O jogo ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, às 16 horas.

Conforme o regulamento da LFF, os oito melhores clubes, entre 12 participantes, classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta. Iniciado no dia 8 de abril, o campeonato conhecerá o campeão em 18 de novembro.

Comunicação Fundesporte

Foto de destaque: Mauricio Moreira/CBFS