Equipe de organização da Corrida do Pantanal define detalhes do percurso de 5 km

Coordenadores responsáveis pela organização da edição 2023 da Corrida do Pantanal fizeram nessa quinta-feira (23/06) uma avaliação da pista de caminhada do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O planejamento inicial é utilizar parte da pista como percurso para a prova de 5 km.

Segundo a coordenadora Vanessa Farias, o objetivo da vistoria é definir todos os detalhes para a realização do evento, que irá atrair milhares de participantes. “Ajustamos a localização dos pontos de distribuição de água e postos médicos, pórtico de largada e chegada, área de entrega de medalhas, entre outros. Também conferimos a inclinação da pista e a necessidade de instalar sinalização ao longo do percurso. Tudo isso é feito para que o participante possa participar de um grande evento”, disse.

Ainda de acordo com a coordenadora, o próximo trabalho será vistoriar o percurso de 7 km, planejado nas vias que dão acesso ao Parque dos Poderes. Já o percurso de 15 km será validado em conjunto com o delegado técnico da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), em data a ser definida.

Além da programação esportiva, a Corrida do Pantanal deverá contar com atrações musicais e área de lazer para crianças no Parque das Nações Indígenas.

Promovida pelo Sesi em parceria com a TV Morena, a Corrida do Pantanal será realizada no dia 8 de outubro em Campo Grande e promete reunir 20 mil participantes para as corridas de 7 km e 15 km, além da caminhada de 5 km. Serão cinco categorias: elite, indústria, pessoas com deficiência (PcD), cadeirantes e geral. O padrinho do evento é o medalhista paralímpico dos Jogos de Tóquio 2020 Yeltsin Jacques.