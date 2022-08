Nesta quinta-feira (25), a equipe médica multidisciplinar do Hospital Cassems de Campo Grande, responsável por realizar o primeiro transplante de medula óssea em Mato Grosso do Sul, comemora o sucesso do procedimento médico de alta complexidade realizado no dia 10 de agosto.

A boa notícia foi confirmada pela médica hematologista e responsável técnica pelo transplante de medula óssea no Hospital Cassems de Campo Grande, Soraia Romanini. “Depois de nós termos confirmado no início desta semana a ‘pega’ da medula óssea, hoje nós pudemos dar a notícia de que o paciente está de alta hospitalar. E nós estamos muito felizes por ele ter completado essa primeira etapa tão importante do transplante”, frisa.

Segundo a médica hematologista, o primeiro paciente que recebeu o transplante de medula óssea aqui no Estado seguirá agora com o tratamento em casa e realizando o acompanhamento ambulatorial. “Ele vai aos poucos retomando a rotina”, destaca Romanini.

O PACIENTE

A hematologista explica, ainda, que o primeiro paciente a receber o transplante de medula óssea foi diagnosticado com mieloma múltiplo e está em tratamento oncológico desde 2020. “Esse paciente foi diagnosticado com mieloma múltiplo, uma doença muito difícil de ser controlada com a quimioterapia convencional. E desde que recebeu o diagnóstico já tinha a indicação do transplante”, ressalta a médica.

O TRANSPLANTE

O primeiro transplante de medula óssea realizado em Mato Grosso do Sul ocorreu 18 meses após a apresentação do projeto da Cassems para a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em janeiro de 2021. Em julho deste ano, a unidade hospitalar recebeu autorização do Ministério da Saúde (MS) para realizar o procedimento. Com isso, Mato Grosso do Sul passa a ser o 11º estado do Brasil autorizado a fazer o transplante de medula óssea.

“Graças ao empenho da nossa equipe do Hospital Cassems de Campo Grande, realizamos hoje o primeiro transplante de medula óssea de Mato Grosso do Sul. Esta é uma vitória que tem a assinatura de todos os servidores públicos do nosso estado”, comemora o presidente da Cassems, Ricardo Ayache.

O procedimento médico de alta complexidade realizado no Hospital Cassems de Campo Grande é voltado para beneficiários da Caixa dos Servidores e para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. É do tipo autólogo, procedimento que pode ser utilizado como tratamento para alguns tipos de câncer. E nesse tipo de transplante, as células-tronco do próprio paciente são coletadas e utilizadas para a recuperação após a quimioterapia e/ou radiação.